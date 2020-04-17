Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kadıköy, Sağlık, Güncel

Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti

Koronavirüsü yenen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, tedavi sürecinde başarıya ulaşabilmek için zerdeçal ve vitamin tüketimine dikkat çekti. Herekeci, zerdaçalın virüse yakalanmamak için de kullanılabileceğini aktardı.

17.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:52
Koronavirüsü yenen doktor

Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan şanslı insanlardan birisi. Tedavi süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Terekeci, hem virüse yakalanmamak hem de daha başarılı bir tedavi dönemi geçirebilmek için zerdeçal tüketilmesini tavsiye etti.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ ALDI

17 Mart'ta koronavirüs testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini belirten Terekeci, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucunu beklemeden hastaneye yatırıldı. İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.

Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti

HER GÜN FARKLI BİR BELİRTİ GÖRÜLDÜ

Terekeci, tedavide Sağlık Bakanlığı'nınrutinde önerdiği tedavi protokolü kapsamında antigribal ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan aldıklarını bildirdi. Tedavi sürecinde bir günlerinin diğer günlerini tutmadığını kaydeden Terekeci, "Bir gün sırt bir gün baş ağrısı oluyor. Ancak her zaman olan şey; stres, edişe ve kaygı." dedi.

GÜNDE BİR TATLI KAŞIĞI ZERDEÇAL

Terekeci, koronavirüs testi pozitif çıkanlara tedavi esnasında kullanmaları için bazı önerilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir."

C VE D VİTAMİNLERİNİN TÜKETİLMESİ ÖNEMLİ

Doç. Dr. Terekeci, hastalık öncesi için C ve D vitamini tüketiminin önemli olduğunu belirterek, güçlü bağışıklık sistemiyle hastalıktan korunulabileceğini veya tedavi sürecinin daha rahat geçebileceğini söyledi. Çinko alımının da tedavi süreci için faydalı olduğunu dile getiren Terekeci; bal ve türevlerinin, apiterapi ürünlerinin tüketiminin önemli olduğunu kaydetti. Terekeci ayrıca, günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini, kısıtlamalar nedeniyle taze sebze ve meyveye ulaşamayanların C vitamini tabletleri tüketebileceğini bildirdi.

''KONTROLSÜZ ÜRÜN KULLANIMINDA SIKINTI YAŞANABİLİR''

Bağışıklık sisteminin önemine de değinen Terekeci, "Bağışıklık sistemi zayıfsa bu hastalık sizi yenebiliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok fazla kontrolsüz ürün kullanıldığında da sıkıntı yaşanabilir, ölümcül bir tabloyla karşılaşılabilir. Çok stres yapıp birçok ürünü bir arada kullanmaya çalışmayalım. Bahsettiğim ürünlerin kullanımı yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

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