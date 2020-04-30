Koronavirüsü yendi sitokin fırtınasına dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yendi sitokin fırtınasına dikkat çekti

Koronavirüs salgını, vücut bağışıklığının önemini bir kere daha hatırlattı.

Koronavirüsü yendi sitokin fırtınasına dikkat çekti
30.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:38
Koronavirüs salgını, vücut bağışıklığının önemini bir kere daha hatırlattı. Virüsün kişiden kişiye farklı etkiler yaratmasının altında 'bağışıklık sisteminin' olduğunu belirten İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, vücudun savunma hücrelerinin bazen hem virüsü hem sağlıklı hücreleri öldürdüğünü belirtti. 'Sitokin fırtınası' adı verilen süreci yoğun bakımdaki koronavirüs tedavisi sırasında kendisinin de yaşadığını anlatan Şengül, "Durdurulamayan ateş, giderek artan nefes darlığı, solunum yetmezliğiyle her geçen saatinizin daha kötüye gittiğini hissediyorsunuz. Tedavide sitokinlerin reseptörlerini bloke eden ilacın kullanılması gerekiyor" dedi.

Vücutta görülen hastalıkların hemen hemen hepsinde immün sistemin iyi ya da kötü yönü var. İmmün sistem her zaman iyi yönde çalışmayıp bazen kişiye zarar da verebiliyor. İmmün sistemi etkileyen koronavirüsün genellikle solunum yolu hücrelerine tutunduğunu ve hücre içerisine yerleştiğini anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, yakalandığı hastalığı ve yoğun bakımda yaşadığı 'sitokin fırtınası' sürecini anlattı. İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, "Kişinin hayatı onun tamamen iyi çalışmasına bağlı. Bu koronavirüs için de geçerli. Virüsün etkileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bazı insanlar virüsü almasına rağmen hiçbir semptom görünmüyor. Bazı insanlar hızla kötüleşiyor, solunum yetmezliği yaşıyor, bir kısmı maalesef hayatını kaybediyor. Bu virüsün farklı olduğundan kaynaklanan bir etki değil. Virüs aynı virüs fakat kişilerin bağışıklık sistemleri farklı tepki veriyor" diye konuştu.

"DURMAYAN ATEŞ, GİDEREK ARTAN NEFES DARLIĞI"

Koronavirüsün hücreyi ele geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Şengül, sitokin adı verilen vücudun savunma hücrelerinin hastalıkla birlikte verdiği tepkiyi kendi yaşadığı süreçle birlikte şöyle anlattı:

"Bu aşamada vücudun bağışıklığı yabancı proteinleri görür ve uyarılarak bunları yok etmeye çalışır. Eğer bunlara normal dozda bir yanıt veriyorsa onu yok eder zaten. Bazen doğal bağışıklık yok edemez o zaman onlara özgü birtakım silahlar üretir. Biz bunlara sitokin adını veriyoruz. Sitokinler salındıkları hücreden çevresindeki hücrelere birtakım sinyaller iletirler. İşte bu sitokinler kontrol edilmek zorunda. Bunlar eğer kontrolsüz salgılanırsa bu sefer aşırı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında etrafında ne varsa yıkıp çevredeki sağlam dokuları da öldürür. Bağışıklık sisteminiz tamamen kendi dokularınızı yok etmeye başlıyor. Bu durdurulamaz şelale halinde kendini kötü bir noktaya götürüyor. Bunu durdurmazsanız hastayı kaybedebiliyorsunuz. En son 'sitokin fırtınası' adı verilen olayı ben de yaşadım. Koronavirüse yakalandım, kullandığım ilaçlara rağmen uzunca bir süre ateşim düşmedi. Durdurulamayan bir ateş, giderek artan bir nefes darlığı, nefes yetmezliği, bunun sonunda da her geçen saatinizin daha kötüye gittiğini hissediyorsunuz. İşte o zaman bu sitokinlerin reseptörlerini bloke eden bir ilaç kullandık. Mucizevi bir şekilde birkaç saat içinde kendimi iyi hissettim. O reaksiyonu durdurduğunuz zaman vücut kendini çok çabuk toparlayıp bu defa tamir edebiliyor. Bu ilaç bağışıklık sisteminin sitokin fırtınası dediğimiz olayı yarattığı zaman kullanılıyor."

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN RENGARENK BİR SALATA"

İmmün sistemin genetik olarak aileden anne ve babadan alındığını ifade eden Prof. Dr. Şengül, "Bizim bu sistemi iyi yönetmemiz lazım. Bunu düzenli yaşayarak iyi yöneteceğiz. Düzenli yaşamdan kastım ise vaktinde ve yeterli uyuyacaksınız. Spor yapacaksınız ve en önemlisi dengeli besleneceksiniz. Vitamin dengesi mutlaka korunmalı. Sadece C vitamini alarak bir yere varamazsınız. Bütün vitaminleri yeteri kadar almanız lazım. Demir, çinko, magnezyum hepsini dengeli şekilde vücuda almalısınız. Dengeli almazsanız immün sistem koordineli bir şekilde çalışamaz. Mor ve kırmızı renkli gıdalardan zengin beslenmek önemli. Bunların antioksidan değerleri yüksek. Rengarenk bir salata, içinde kırmızı, mor, yeşil sebzelerin olduğu bir salata yemek immün sistemin güçlü tutulması adına en kolay yol" tavsiyesinde bulundu.

SIK GÖRÜLEN SOLUNUM ENFEKSİYONLARINI CİDDİYE ALIN

Kişinin immün sisteminin gücünü anlaması adına bazı kodlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül şunları söyledi:

"Öncelikle bugüne kadar nasıl yaşadığını gözden geçirmelidir. Bugüne kadar basit birkaç soğuk algınlığı dışında ciddi bir rahatsızlık yaşamadıysa yeterli bir immün sisteme sahiptir. İmmün yetmezliği dediğimiz olaylar doğuştan itibaren kendini belli eder. Özellikle kalıtsal olanlarında kişi bazen ileri yaşlara bile ulaşamaz. Sonradan edinilen immün yetmezliklerde var. Bunlar da üst solunum yolu enfeksiyonları ve mide-bağırsak rahatsızlıkları şeklinde sık sık belirtiler verir. Düzenli yaşamaya özen gösterin, düzenli uyuyun, egzersiz yapın ve stresten uzak durun burada stres de çok önemli. Aşırı stres immün sistemini baskılar."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti Haberler
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Sabah Aydın
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yendi sitokin fırtınasına dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:32:18. #1.14#
title