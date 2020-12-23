Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun hikayesi yürek burktu

Kastamonu'da görev yapan ve yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Vedat Gök'ün 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı.

Kastamonu'da görev yapan ve yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Vedat Gök'ün 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı.

Kastamonu'da 12 yıldır özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan 47 yaşındaki Vedat Gök, 26 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Tedavisine evinde başlanan Gök, daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı, ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gök'ün cenazesi, dün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Gök'ün, 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı.

Üç çocuk babası Gök'ün bir oğlunun tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Pozitif olduğunu öğrendiğinde eşinden dostundan dua istedi"

Elif Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 12 yıldır Kastamonu'da özel bir hastanede görev yaptığını söyledi.

Eşinin 26 Kasım'da pozitif olduğunu öğrendiğini aktaran Gök, "3-4 gün evde izole oldu. Daha sonra hastanede tedavi sürecimiz başladı. Ardından yoğun bakıma alındı, yoğun bakımda da entübe edildi. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi ve dün de vefat etti." diye konuştu.

Gök, salgının başından beri kurallara uyduklarını dile getirerek, "Görevi başında bulaş oldu. Zor bir süreç. Lütfen herkes kurallara uysun, 'Bize bir şey olmaz.' demesinler. Eşim pozitif olduğunu öğrendiğinde moralini yüksek tutmaya çalışıyordu, eşinden dostundan dua istedi. Tedavi sürecini evde sürdürmek istedi ama hastaneye gitmesi gerekti." ifadelerini kullandı.

Kızı Tuana Gök de babasını kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, herkese kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kozlu 19 Mayıs Mahallesi muhtarı Hakkı Taşkın ise Gök ailesinin sevilen bir aile olduğunu belirterek, "Kendisi de mümtaz bir insandı. Çevresine faydalı biriydi. Başımız sağ olsun, Allah ailesine sabır versin. Bir doktor kolay yetişmiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı