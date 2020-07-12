KORONAVİRÜSTE ŞİŞME HAVUZLARA TALEP ARTTI, FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI Normalde tüm sezonda satacağımız ürünü koronavirüs sebebiyle çok kısa bir zaman diliminde sattıkPiyasada satacak şişme havuz kalmadıBurçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV-Salgın nedeniyle tatile çıkamayan vatandaşlar, çareyi şişme havuz satın almakta buldu.

Normalde tüm sezonda satacağımız ürünü koronavirüs sebebiyle çok kısa bir zaman diliminde sattık

Piyasada satacak şişme havuz kalmadı

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV-Salgın nedeniyle tatile çıkamayan vatandaşlar, çareyi şişme havuz satın almakta buldu. Havuz fiyatları ise geçen yaza kıyasla 2 katına çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarını askıya alan aileler, çareyi plastik şişme havuz satın almakta buldu. Şişme havuzların hem satışları hem de fiyatları geçen yaza kıyasla 2 katına çıktı. Satışların artacağını öngöremediklerini söyleyen oyuncak firması sahibi Tuğba Varlık ise, Elimizde satacak havuz kalmadı. Böyle olacağını tahmin edemedik dedi.

SATACAK ŞİŞME HAVUZUMUZ KALMADI

Geçtiğimiz yıllara göre plastik şişme havuz satışlarında adeta patlama yaşadıklarını belirten bir oyuncak firmasını yöneticisi Tuğba Varlık, talebi karşılayamadıklarını söyledi. Varlık, Normalde tüm sezonda satacağımız ürünü Kovid-19 sebebiyle çok kısa bir zaman diliminde sattık. Bundan dolayı aslında biraz üzgünüz çünkü öngöremediğimizden dolayı talebi karşılayamamış olduk. Çok fazla soran oluyor ama maalesef stoklarımız ortada. Satacak şişme havuzumuz kalmadı ifadelerini kullandı.

SATIŞLARI ÖNGÖREMEDİK

Tatile çıkamayan ailelerin bu yıl plastik şişme havuzu tercih ettiklerini belirten Varlık, Çok yoğun bir talep var. Hala devam ediyor. Dediğim gibi karşılayamıyoruz maalesef. Geçen sene satışlar normal seyrinde gidiyordu. Toptancı olarak gereken hizmeti sağladık. Sezon boyunca kısa kısa satmaya devam ettik. Yani satacağımız kadarını öngörebiliyorduk ama bu sene Kovid-19'dan dolayı öngöremedik. Bu seneki satışlara biz de şaşkınız açıkçası. Şu an havuzlara talep var fakat ürün yok. Ürün olmadığından dolayı da biraz fiyatları uçurdular şeklinde konuştu.

BU YAZ PLASTİK ŞİŞME HAVUZA TALEP PATLADI

22 senedir Eminönü'nde tatil ve spor malzemeleri satıcılığı yapan Gencer İşler, bu yaz satışların arttığını belirtti. İşler, Özellikle şişme havuzlarda geçen seneye oranla çok fazla bir artış var. Ciddi oranda talep oluyor. Biz hem internetten hem toptan olarak satış yapıyoruz. Bu sene talep gerçekten patladı. İthalatçılarda mal bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla talep var ama karşılayacak kadar ürün yok dedi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Satışlara paralel fiyatların da arttığını söyleyen İşler, Fiyatlarda aslında o oranda yükseldi. Geçen seneye oranla fiyatlar yüzde 50 veya 60 arttı diyebiliriz. Talep bazlı olarak fiyatlar yükseldi ama buna rağmen satışlar ciddi oranda arttı. Geçen sene 1 metrelik havuzu 20 ya da 25 liraya satarken şu an 40 veya 45 lira bandında satıyoruz. Neredeyse 2 katına çıktı dedi.

TALEP BÜYÜK ORANDA İSTANBUL'DAN

Plastik şişme havuzların genelde İstanbul'da daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Gencer İşler, Talep genelde büyük havuzlara oluyor. Özellikle insanların ailece girebilecekleri havuzlar tercih ediliyor. Onlar şu an yok satılıyor. Geçen sene Temmuz ayı ile bu yazı karşılaştıracak olursak hem satışta hem talepte ciddi anlamda bir artış var. Biz internetten de satış yapıyoruz ve gözlemlerimize göre Anadolu'dan da müşteri var ama yüzde 70 müşteri portföyü İstanbul'dan diyebilirim ifadelerini kullandı.

TATİLE ÇIKAMAYINCA ÇOCUKLARA ŞİŞME HAVUZ ALDIK

Oyuncak mağazasında alışveriş yapan Ender Karacaoğlu ise bu yıl tatil planlarını ertelediklerini söyledi. Karacaoğlu, Tatile çıkamadık bu sene koronavirüs yüzünden. Çocukların evde canları sıkılıyor. Hal böyle olunca ne alalım diye düşündük aklımıza şişme havuz geldi. Şimdi evde suyu dolduruyoruz, içine topları atıyoruz. Kaydırak aldık. Çok mutlular şu an. Bu sene tatilimizi evde yapacağız. Mecbur evde geçireceğiz dedi.

Kaynak: DHA