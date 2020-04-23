Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
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Hasan Tosun, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Haber

Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti

Koronavirüste en fazla ölüm oranına sahip Zonguldak'ta, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

23.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:49
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti

Türkiye'de koronavirüs salgınında en fazla ölüm oranının yaşandığı ilimiz olan Zonguldak'ta, salgının azalma grafiği Türkiye ortalamasından daha hızlı düşüşe geçmeye başladı. Güzel haberi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun sosyal medya hesabından duyurdu.

"TÜRKİYE ORTALAMASINDAN DAHA HIZLI AZALIYOR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tosun, "Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim. Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi. Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

"70'Lİ HASTA SAYILARINA KADAR GERİLEDİK"

Başhekim Tosun, "Salgında ilk vaka 10 Mart'ta İstanbul'da bildirildi. Zonguldak'ın ilk vakası 20 Mart'tı, yani diğer Anadolu illerine göre erken yakalandık. Şehrimizin coğrafi yapısı, sıkışık şehir merkezi, yaşlı nüfus oranının yüksekliği, KOAH hastalarımızın fazlalığı bizi kötü etkiledi. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye'den önce alınan kararlarla, ki başka şansımız yoktu, zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah'a çok şükür 70'li hasta sayılarına kadar geriledik. Bu bilgileri bayram günü size vermemin sebebi, halkımızın çektiği sıkıntıların (evde izolasyonun) çok işe yaradığı, büyük çoğunluğumuzun evde kal çağrısına uyduğu ve sonucunu alarak sağlık sistemini çökertmeden önümüzü görebilmemize fırsat verdiğidir. Bu yüzden ilk teşekkürüm kurallara uyarak evde mecburi ya da değil kalan herkese, sosyal mesafe ve maske takarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımızadır" dedi.

"ANCAK BU DURUM SALGININ BİTTİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

Başhekim Hasan Tosun, evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Bu yazı size moral ve motivasyon vermek, emeklerinizin boşa gitmediğini bilmeniz içindir. Aynı kararlılık ve azimle mücadelemizi yaparsak önce ilimiz ve dahi tüm Türkiye bu illetten kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM ORANINDA BİRİNCİ SIRADA

Zonguldak,81 il içinde nüfusa göre kıyaslama yapıldığında en çok vaka ve ölüm oranına ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Zonguldak, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ölüm sayısında İstanbul'u geçen şehir, koronavirüs vaka yoğunluğunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti

Kaynak: İHA

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