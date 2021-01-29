Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs şu ana kadar Türkiye dahil 70 ülkeye yayılırken, bilim insanlarının daha tehlikeli bulduğu ve aşıların etkili olmayacağı kaygısı duyulan Güney Afrika mutasyonu ise 31 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Koca ise Güney Afrika mutasyonunun daha ölümcül olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke, bu ülkeler ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı.

Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün yayılması durdurulabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgiye göre; virüsün İngiltere'de görülen varyantı (B117) 70 ülkeye yayılırken, Güney Afrika versiyonu (501Y.v2 veya B1351) ise 31 ülkede görüldü.

İNGİLTERE MUTASYONU TÜRKİYE'DE

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de de görülmüş ve çok sayıda ile sıçramıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA TÜRKİYE'DE RASTLANILMADI

Bilim insanları tarafından daha tehlikeli olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonuna ise henüz Türkiye'de rastlanılmadı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Bizzat Güney Afrika devletine bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada, "501Y.v2 veya B1351" olarak bilinen bu türün daha tehlikeli olduğu ve kandaki antikor seviyesini ciddi oranda düşürdüğü tespit edildi. Güney Afrikalı araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla birlikte 8 kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu. Bilim insanları, bazı hastalardan alınan plazmanın, mutant virüsü nötralize etme yeteneğinde 64 kata kadar düşüş tespit ettiklerini açıkladı.

AŞILARIN GÜNCELLENMESİNE NEDEN OLABİLİR

Imperial College London'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann, son sonuçların "ciddi derecede rahatsız edici" olduğunu ve aşıları etkileyebileceğini belirterek, "Şu anki tahminim, İngiltere'deki için olmasa da Güney Afrika mutasyonu için cevabın evet olacağı yönünde" dedi. BioNTech, Moderna, AstraZeneca gibi şirketler, ürettikleri aşının İngiltere'deki mutasyona karşı etkili olduğunu açıklamıştı. Ancak bu şirketler, Güney Afrika'daki tür için herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştı.

Oxford Üniversitesi'nden biyoloji profesörü James Naismith ise, bulguların "iyi haber" olmadığını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN "GÜNEY AFRİKA MUTASYONU" UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'daki varyanta dikkat çekti. "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur" dedi.