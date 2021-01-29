Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül

29.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:18

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs şu ana kadar Türkiye dahil 70 ülkeye yayılırken, bilim insanlarının daha tehlikeli bulduğu ve aşıların etkili olmayacağı kaygısı duyulan Güney Afrika mutasyonu ise 31 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Koca ise Güney Afrika mutasyonunun daha ölümcül olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke, bu ülkeler ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı.

Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün yayılması durdurulabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgiye göre; virüsün İngiltere'de görülen varyantı (B117) 70 ülkeye yayılırken, Güney Afrika versiyonu (501Y.v2 veya B1351) ise 31 ülkede görüldü.

İNGİLTERE MUTASYONU TÜRKİYE'DE

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de de görülmüş ve çok sayıda ile sıçramıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA TÜRKİYE'DE RASTLANILMADI

Bilim insanları tarafından daha tehlikeli olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonuna ise henüz Türkiye'de rastlanılmadı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Bizzat Güney Afrika devletine bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada, "501Y.v2 veya B1351" olarak bilinen bu türün daha tehlikeli olduğu ve kandaki antikor seviyesini ciddi oranda düşürdüğü tespit edildi. Güney Afrikalı araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla birlikte 8 kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu. Bilim insanları, bazı hastalardan alınan plazmanın, mutant virüsü nötralize etme yeteneğinde 64 kata kadar düşüş tespit ettiklerini açıkladı.

Koronavirüste çifte mutasyon! Sağlık Bakanı Koca çok daha tehlikeli olan Güney Afrika mutasyonu için uyardı

AŞILARIN GÜNCELLENMESİNE NEDEN OLABİLİR

Imperial College London'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann, son sonuçların "ciddi derecede rahatsız edici" olduğunu ve aşıları etkileyebileceğini belirterek, "Şu anki tahminim, İngiltere'deki için olmasa da Güney Afrika mutasyonu için cevabın evet olacağı yönünde" dedi. BioNTech, Moderna, AstraZeneca gibi şirketler, ürettikleri aşının İngiltere'deki mutasyona karşı etkili olduğunu açıklamıştı. Ancak bu şirketler, Güney Afrika'daki tür için herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştı.

Oxford Üniversitesi'nden biyoloji profesörü James Naismith ise, bulguların "iyi haber" olmadığını belirtti.

Koronavirüste çifte mutasyon! Sağlık Bakanı Koca çok daha tehlikeli olan Güney Afrika mutasyonu için uyardı

BAKAN KOCA'DAN "GÜNEY AFRİKA MUTASYONU" UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'daki varyanta dikkat çekti. "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül
Haber Yorumları (5)
ÇİÇEK: Yeter artık konuşmayın size ne benim sağlım insanları düşündüğünüze inanmıyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HİVDA T.: Bencede mutasyonlu virus var yurda giris ve cikislar kapatilsin derhal
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FREELYSHOUT ABONESİ: Birileri insanlığın sonunu getirmek için var gücüyle çalışıyor mu ne...
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ceyda Düvenci Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Mesut Özil Gökhan Gönül Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Turizm Yangın Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:22:25. #1.15#
title