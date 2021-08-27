Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, "Korona olmadım" diyerek isyan etti
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Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, "Korona olmadım" diyerek isyan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılan Gülben Ergen'in ikinci kez koronaya yakalandığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu koronavirüse yakalanmadığını söyledi. Olaydan dolayı telefonların susmadığını belirten Ergen, "İmdat" diyerek isyan etti.

Yaz aylarında hız kesmeden konserlerine devam eden Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılınca ortalık bir anda karıştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda geçmişten bahsederken "Korona oldum" diyen şarkıcının yeniden virüse yakalandığı düşünüldü.

PAYLAŞIMI YANLIŞ ANLAŞILDI

Ergen paylaşımında "Korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz" ifadelerini kullandı. Açıklamasından dolayı yanlış anlaşılan şarkıcının hakkında peş peşe haberler yapılıp telefonu susmayınca yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 'Korona olmadım' diyerek isyan etti

DÜZELTME YAYINLADI

Koronaya yakalanmadığını söyleyen şarkıcı, "Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni korona olduğu gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez korona oldum ve hafif atlattım. Tekrar korona olmadım. İki kez aşımı oldum" dedi.

Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 'Korona olmadım' diyerek isyan etti

"EKİBİMİN TELEFONLARI SUSMUYOR, KORONA OLMADIM"

Koronya yakalandığı düşünüldüğü için konserlerinin de iptal edildiği ileri sürülen ve telefonları susmayan Gülben Ergen, yeni bir paylaşım yaparak "Yarın akşam İzmir'de, ertesi akşam Alaçatı'da üst üstte iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Korona değilim ya hu. Korona oldum atlattım dedim. İki aşımı oldum dedim. İmdat" diyerek isyan etti.

Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 'Korona olmadım' diyerek isyan etti
Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 'Korona olmadım' diyerek isyan etti
Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 'Korona olmadım' diyerek isyan etti
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Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, "Korona olmadım" diyerek isyan etti - Haberler Magazin
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