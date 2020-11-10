Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türk sinemasının sevilen ismi usta Sanatçı Şener Şen'in koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre testin pozitif çıkmasının ardından 78 yaşındaki Şener Şen, hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi'nde tedavisi süren Şener Şen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN İZLEYİCİSİYLE SON OLARAK TİYATRO SAHNESİNDE BULUŞMUŞTU

Şener Şen, pandemi öncesinde geçtiğimiz Kasım ayında izleyicisi ile uzun yıllar sonra Zengin Mutfağı isimli bir oyunla tiyatro sahnesinde buluşmuştu.