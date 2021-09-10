Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu - Haberler Magazin
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Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından kolunda serumla hastaneden paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Aleyna'nın annesi Havva Öztel koronavirüse yakalanmış ve kısa süre sonra iyileşmişti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlattıktan sonra kızlarına kavuşmuştu.

ALEYNA TİLKİ: HASTA BEBEK

Şimdi de Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen bir paylaşım geldi. Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, hastane odasından bir fotoğrafını Instagram'dan hikaye olarak paylaştı. Koluna bağlı serumla paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Hasta bebek" hikayesine notunu düştü.

Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu
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Haber: Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu - Haberler Magazin
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