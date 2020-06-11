Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor

Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor Halk sağlığı uzmanları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemelerin aynı zamanda önemli sağlık sorunlarına yol açan polenden de koruduğunu belirtti.

11.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:28

Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor

VAN - Halk sağlığı uzmanları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemelerin aynı zamanda önemli sağlık sorunlarına yol açan polenden de koruduğunu belirtti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Uzman Dr. Abdurrahman Gümüş, koronavirüs tedbirlerinde olduğu gibi maske takmak ve zorunlu olmadan evden dışarı çıkmamak gibi önlemlerin aynı zamanda polenlerin yol açtığı rahatsızlıklardan da koruduğunu söyledi. Ağaçlarda polen mevsiminin başladığına ve bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha fazla polenin görüldüğüne dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gümüş, "Bu yıl da polenleri biraz daha fazla görmekteyiz. Polenler çiçek tozlarıdır. Polenler astımda, alerjik tanılı hastalarda daha fazla ağır semptomlar yapabilmektedir. Nefes darlığı, öksürük atakları, hırıltılı solunum gibi daha da ağır semptomlar göstermektedir. Özellikle sabah ve öğlen saatlerinde, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Korona virüs hijyen önlemleri polenlerden koruyacak"

Polenlerin etkilerinden korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Gümüş, korona virüsten korunma yolları için alınan tedbirlere devam ederek polenlerden de korunacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreçte korona virüs salgınıyla da mücadele ediyoruz. Onunla da bağlantılı olarak polende de benzer bazı önlemler var. Korona virüs salgınından dolayı zaten işimiz olmadan dışarı çıkmıyoruz. Polenlerden de aynı şekilde zorunlu olmadığı müddetçe dışarı çıkmayarak evimizde kalırsak korunmuş oluruz. Dışarı çıkma zorunluluğumuz varsa da koruyucu önlemler alacağız. Bunun için maske, siperlik, koruyucu şapka takabiliriz, kolumuzu ve bacağımızı açıkta bırakmayacağız. Dışarıdan eve gittiğimizde kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Varsa imkanımız duşumuzu da alacağız. Duş alamıyorsa el ve yüz bol suyla yıkanmalıdır. Zaten korona virüs sürecinde hijyene önem gösteriyoruz."

Öte yandan Van'ın merkez Edremit Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzere polen üreten kavak ağalarını keserek, yerlerine ise fidan verdi.

Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 09:29:08. #1.15#
title