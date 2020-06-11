Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor Halk sağlığı uzmanları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemelerin aynı zamanda önemli sağlık sorunlarına yol açan polenden de koruduğunu belirtti.

Koronavirüs tedbirleri polenlerden de koruyor

VAN - Halk sağlığı uzmanları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemelerin aynı zamanda önemli sağlık sorunlarına yol açan polenden de koruduğunu belirtti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Uzman Dr. Abdurrahman Gümüş, koronavirüs tedbirlerinde olduğu gibi maske takmak ve zorunlu olmadan evden dışarı çıkmamak gibi önlemlerin aynı zamanda polenlerin yol açtığı rahatsızlıklardan da koruduğunu söyledi. Ağaçlarda polen mevsiminin başladığına ve bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha fazla polenin görüldüğüne dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gümüş, "Bu yıl da polenleri biraz daha fazla görmekteyiz. Polenler çiçek tozlarıdır. Polenler astımda, alerjik tanılı hastalarda daha fazla ağır semptomlar yapabilmektedir. Nefes darlığı, öksürük atakları, hırıltılı solunum gibi daha da ağır semptomlar göstermektedir. Özellikle sabah ve öğlen saatlerinde, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Korona virüs hijyen önlemleri polenlerden koruyacak"

Polenlerin etkilerinden korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Gümüş, korona virüsten korunma yolları için alınan tedbirlere devam ederek polenlerden de korunacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreçte korona virüs salgınıyla da mücadele ediyoruz. Onunla da bağlantılı olarak polende de benzer bazı önlemler var. Korona virüs salgınından dolayı zaten işimiz olmadan dışarı çıkmıyoruz. Polenlerden de aynı şekilde zorunlu olmadığı müddetçe dışarı çıkmayarak evimizde kalırsak korunmuş oluruz. Dışarı çıkma zorunluluğumuz varsa da koruyucu önlemler alacağız. Bunun için maske, siperlik, koruyucu şapka takabiliriz, kolumuzu ve bacağımızı açıkta bırakmayacağız. Dışarıdan eve gittiğimizde kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Varsa imkanımız duşumuzu da alacağız. Duş alamıyorsa el ve yüz bol suyla yıkanmalıdır. Zaten korona virüs sürecinde hijyene önem gösteriyoruz."

Öte yandan Van'ın merkez Edremit Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzere polen üreten kavak ağalarını keserek, yerlerine ise fidan verdi.

Kaynak: İHA