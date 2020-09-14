Koronavirüs tedavisi gören Berlusconi taburcu oldu: "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı" Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Berlusconi, hastalık dönemini "hayatımın en tehlikeli sınavı" diye niteledi.

Ay sonunda 84 yaşını dolduracak olan Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkması ve çift taraflı zatürre belirtileri göstermesi üzerine 3 Eylül gecesi Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Berlusconi'nin doktoru Profesör Alberto Zangrillo, eski başbakanın durumunun ağır olmadığını ancak yaşı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle riskli grupta değerlendirildiğini söylemişti.

Bugün hastaneden taburcu edilen Berlusconi'nin bir süre daha Arcore'deki villasında tecritte tutulması planlanıyor.

Berlusconi hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Hayatımın belki de en tehlikeli sınavı olarak gördüğüm bu dönemi atlattım. Tanrı'ya ve hekimlerin profesyonelliğine minnettarım" dedi.

'Ağır ve sinsi bir hastalık'

Sesinin zaman zaman kısıldığı duyulan Berlusconi, "ağır ve gerçekten sinsi bir hastalık" diye nitelediği Covid-19 hastalığının yayılmasını önleme amaçlı tedbirlere uyulması çağrısı da yaptı.

Doktoru Profesör Zangrillo da geçen hafta yaptığı bir açıklamada Berlusconi'nin, İtalya'da salgının zirve yaptığı Mart-Nisan aylarında hastalığa yakalanmış olması halinde büyük ihtimalle kurtarılamayacağını söyledi.

Berlusconi'de çok yüksek düzeyde viral yük tespit edildiğini açıklayan doktoru, erken teşhis ve tedavi sayesinde olumlu sonuç alınabildiğini belirtti. Zangrillo, "10 saat sonrası çok geç olabilirdi" dedi.

Silvio Berlusconi'nin Sardinya adasındaki villasında birlikte tatil yaptığı 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina ile 36 yaşındaki kızı Barbara ve 31 yaşındaki oğlu Luigi Berlusconi'nin de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.