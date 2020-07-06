Koronavirüs: Sri Lanka'da Covid-19'dan ölen Müslümanlar zorla yakılıyor
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BBC

Koronavirüs: Sri Lanka'da Covid-19'dan ölen Müslümanlar zorla yakılıyor

Sri Lanka'da koronavirüsten hayatını kaybedenler, toprak ve içme sularına virüs bulaşabileceği gerekçesiyle yakılıyor.

Koronavirüs: Sri Lanka'da Covid-19'dan ölen Müslümanlar zorla yakılıyor
06.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:05

Sri Lanka'da koronavirüsten hayatını kaybedenler, toprak ve içme sularına virüs bulaşabileceği gerekçesiyle yakılıyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan ve ülkeye hastalığı yaymakla suçlanan Müslümanlar, ölülerinin gömülmesi mümkünken, dini inançlarına aykırı olarak yakıldığını ve bunun "yeni bir ayrımcılık türü" olduğunu söylüyor.

Yüksek Mahkeme, Müslümanların yakma kararının gözden geçirilmesi için yaptığı başvuruyu 13 Temmuz'da değerlendirmeye başlayacak.

'Bizi köpek gibi karantina merkezine götürdüler'

Üç çocuk annesi, 44 yaşındaki Fathima Rinoza, başkent Colombo'da 4 Mayıs'ta Covid 19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocası Mohamed Shafeek, solunum güçlüğü çeken Rinoza'nın hastaneye kaldırılmasından sonra, yerel makamların hedefi haline geldiklerini söyledi.

Shafeek, "Kapımıza polis memurları ve askerler geldi. Bizi dışarı çıkardılar ve her yeri ilaçladılar. Çok korktuk ama bize hiçbir şey söylemediler. Üç aylık bebeğe bile test yaptılar ve bizi köpek gibi karantina merkezine götürdüler" dedi.

Geceyi burada geçiren aile ertesi gün iki hafta dışarı çıkmamaları söylenerek eve gönderildi.

Sonra, Rinoza'nın hastanede öldüğü haberini aldılar.

'Zorla kağıt imzalattılar'

Rinoza'nın yetişkin oğlundan hastaneye gelerek annesini teşhis etmesi istendi. Oğluna annesinin ölümünün Covid-19'la bağlantılı olması nedeniyle cenazeyi alamayacakları söylendi. Aile, İslam'da cenazelerin toprağa verilmesi gerekmesine rağmen, cenazenin yakılması için zorla kağıt imzalattırıldığını anlattı.

Shafeek, "Oğluma, test için annesinin bazı organlarının alınacağını söylediler. Koronası varsa organları neden alıyorlar?" dedi.

Rinoza'nın ailesi ve ülkedeki diğer Müslümanlar, cenazeler gömülebilecekken yakıldığını ve dini haklarının ihlal edildiğini, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sinhala toplumunun ayrımcılığına maruz kaldıklarını söylüyor.

Yüksek Mahkeme, yakma kararına itiraz için Müslümanların verdiği bir dilekçeyi kabul etti. Davanın ilk oturumu gelecek hafta yapılacak.


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Ülkedeki Müslümanlar, Nisan 2019'da radikal İslamcı militanların, Colombo ve doğu bölgelerindeki otel ve kiliseleri hedef alan saldırılarından sonra damgalandıklarını ve toplum içinde kötü görüldüklerini söylüyor. Saldırılarda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka'da 31 Mart'ta ilk kez bir Müslümanın koronavirüsten öldüğünün açıklanmasından sonra, bazı basın-yayın kuruluşları açıkça Müslümanları virüs yaymakla suçladı.

Ülkede hastalıktan şimdiye kadar sadece 11 kişinin öldüğü açıklandı. Müslümanlar dahil ölenlerin tümü yakıldı.

'WHO'nun tavsiyelerine uyuyoruz'

Hükümetin baş epidemiyolojisti Dr. Sugath Samaraweera, BBC'ye koronavirüsten ölenlerin yakılmasının hükümet politikası olduğunu, çünkü cenazelerin gömülmesi halinde toprağa ve içme sularının virüs geçebileceğini öne sürdü.

Dr. Samaraweera, uzman tavsiyesiyle hareket eden hükümetin ölen kişilerin dinlerini ne olursa olsun yakılması kararı aldığını belirterek "Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya için tavsiyeler yayımlıyor. Bu tavsiyelere uymak ya da ülkemize uyarlamakla yükümlüyüz" dedi.

Eski Bakan ve Sri Lanka Müslüman Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali Zahir Moulana ise "Cenazelerin toprağa verilmesinin kamu sağlığına tehdit oluşturabileceğine dair bilimsel bir kanıt varsa kuralı her koşulda kabul etmeye hazırız" dedi.

Ancak Moulana, kararın bilime dayanmadığını öne sürdü ve "hükümetin karanlık bir gündemi" olduğunu savundu.

Dünya Sağlık Örgütü ölülerin gömülebileceğini söylüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart'ta yayımladığı genelgede koronavirüsten ölenlerin yakılabileceği ya da gömülebileceği belirtiliyor ve yer altı sularına bir riskten söz edilmiyor.

Rinoza'nın öldüğü gün, Abdul Hameed Mohamed Rafaideen adlı 64 yaşındaki başka bir Müslüman, Colombo'da kız kardeşinin evinde hayatını kaybetti.

Küçük oğlu Naushad Rafaideen, BBC'ye aynı gün Sinhala toplumuna mensup bir komşularının da öldüğünü söyledi.

Seyahat sınırlamaları nedeniyle yerel polis yetkilileri, aileden komşularının cenazesini de alarak hastaneye getirmelerini istedi.

Morgda Rafaideen'e Covid-19 riski nedeniyle babasının cenazesine dokunamayacağı söylendi. Rafaideen, ölüm nedeninin koronavirüs olup olmadığının kesin olmadığını söylüyor.

Okuma yazması olmayan Rafaideen'den, babasının cenazesinin yakılmasına izin verdiğini gösteren bazı kağıtlar imzalaması istendi. Rafaideen reddetmesi halinde neler olabileceğini bilmediği için kağıtları imzaladığını, komşularına ise cenaze töreni yapma izni verildiğini söyledi.

Babasının cenazesi yakılırken krematoryuma Rafaideen ve ailenin sadece birkaç üyesine gelme izni verildi.

'Biz Müslümanlar ölülerimizi yakmayız'

Shafeek, ölümünün üzerinden yaklaşık altı hafta geçmesine rağmen karısının koronavirüs testinin gerçekten pozitif çıktığından hala emin değil ve "Fakat emin olduğum bir şey var. Biz Müslümanlar, ölülerimizi yakmayız" diyor.

BBC
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