Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık görevlilerinin yüzlerinde maske izleri kaldı

14.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:00

Çin'de görev yapan sağlık ekiplerinin zorlu koronavirüs mücadele mesaisi haftalardır devam ediyor. Ülkede görev alan sağlıkçılar virüs tehlikesi ile deyim yerindeyse göğüs göğüse çarpışıyor. Zorlu çalışma koşullarında ağır techizatlardan olumsuz etkilenen sağlık görevlilerin yüzlerinde kalıcı yaralar kaldı.

Vuhan'dan gelen fotoğraflar, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seriyor. Kadın hemşireler genellikle saçlarını kesiyor ya da yan kısımlarını kazıtıyor. Bunu yapmalarının nedeni ise taşımak zorunda oldukları özel gözlüklerin ve koruyucu elbisenin daha iyi oturması.

İSİMLERİNİ SIRTLARINA YAZIYORLAR

Ekiplerin hazırlanmasında dikkat çeken bir diğer detay ise koruyucu tıbbi kıyafetleri giydikten sonra, birbirlerini tanıyabilmek adına sırtlarına isimlerini ve kimlikleri ile ilgili detayları yazmaları.

BİN 716 SAĞLIK ÇALIŞANINA VİRÜS BULAŞTI, 6'SI YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktorların ve hemşirelerin virüsten enfekte olan hastaları iyileştirmek için yaptıkları fedakarlık dünyayı derinden etkilerken bugün Çin'de üst düzey yetkililerin yaptığı açıklama endişeleri derinleştirdi.

Çin Sağlık Bakanlığı, bin 716 sağlık görevlisine virüs bulaştığını bunlardan 6'sının da hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede sağlık ekipleri arasında da ölümlerin başlaması büyük bir krizin fitilini ateşleyecek yorumları yapılmasına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.