Koronavirüs salgınıyla hangi şirketler yükselişe geçiyor?
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
BBC

Koronavirüs salgınıyla hangi şirketler yükselişe geçiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında çoğu şirket finansal olarak çok zor bir döneme girdi.

16.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:08
Koronavirüs salgınıyla hangi şirketler yükselişe geçiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında çoğu şirket finansal olarak çok zor bir döneme girdi.

Çoğu hükümet işsizlik ile başa çıkabilmek ve iflasların önüne geçebilmek için büyük miktarda kurtarma paketleri açıkladı.

Bu kurtarma paketlerine rağmen dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan bile daha büyük bir ekonomik krize girmesi bekleniyor.

Ancak koronavirüs salgını her sektörü olumsuz bir şekilde etkilemedi. Salgınla birlikte kimi şirketlerin yükselişe geçtiği görüldü.

Jeff Bezos'un serveti arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden alışverişlerde yaşanan yükseliş ABD merkezli Amazon'un hisselerinin değerlenmesini sağladı.

Böylece Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos'un servetine 24 milyar dolar daha eklendi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre serveti 138 milyar dolara çıkan Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olarak yerini iyice sağlamlaştırdı.

Başka hangi şirketlerin ve sektörlerin salgın ile beraber yükselişe geçmesinin beklendiğini derledik.

Perakende ve e-ticaret şirketleri

ABD'de Amazon, Walmart ve Costco gibi perakende şirketleri eve siparişte en çok başvurulan kurumlar olduğu için bu dönemin kazananlarının olması bekleniyor.

Genel olarak e-ticaretin yükselişe geçmesini bekleyen Amerikan bankası JPMorgan konuyla ilgili yazdığı raporunda, Amazon'un en kazançlı şirket olmakla kalmayıp böylesi bir dönem için en iyi operasyon olanaklarına sahip ve en iyi konumlanmış şirket olduğunu belirtti.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS analistleri de Amazon'un yanı sıra Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba ile teknoloji şirketleri Netflix, Alphabet ve Facebook'un yükselişe geçmesini bekliyor.

Hisse senedi piyasası uzmanları, eve yemek siparişi vermek için kullanılan Ocado, Just Eat Takeaway, Domino's Pizza Group gibi şirketlerin de uzun vadede yatırımcılar ve kullanıcılar tarafından tercih edileceğini aktarıyor.

Londra merkezli evlere yemek teslimatı şirketi olan Deliveroo'nun da hizmet verdiği ülkelerde kullanımının yükseldiği belirtildi.

Temizlik şirketleri

Koronavirüs salgınıyla mücadelede uzmanlara göre en önemli önlem hijyen.

Özellikle ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, yüzeylere, eşyalara, alışverişte alınan ürünlere temasa dair de uyarılarda bulunuyor.

Bu yüzden el sabunu, el dezenfektanı, diğer dezenfektan ve hijyen ürünleri üretici şirketlerin satışlarında salgın ile beraber yükseliş yaşanıyor.

Çoğu haber kurumuna göre dünyanın dört bir yanında süpermarketlerde en hızlı tükenen ürünler bunlar oldu.

Bloomberg'e göre ABD merkezli hijyen malzemeleri üreticisi Clorox şirketinin hisselerinde şubat ayı sonu itibarıyla yükseliş yaşandı.

Clorox ve el dezenfektanı üreticisi Purell şirketlerinin sözcüleri, Vox haber sitesine yaptıkları açıklamalarda şirketlerinin üretimi hızlandırdığını doğruladı.





Teknoloji şirketleri

Merkezi ABD'de olan Cisco Systems'ın sahibi olduğu Webex ve yine ABD merkezli Zoom Video Communications iki video telekonferans şirketi olarak salgın ile beraber evde çalışmanın arttığı bu dönemde yükselişe geçen şirketler.

Siber güvenlik şirketleri Okta ve Zscaler'ın da bu dönemden kazançlı çıkması bekleniyor.

CNBC'de çalışan gazeteci Jim Cramer, bu dönemle beraber evden çalışılabildiğinin anlaşıldığını, bunun da her gün işe gitmek için kullanılan ulaşım araçları aracılığıyla ortaya çıkan karbon salınımının önüne geçilebildiğini gösterdiğini, o yüzden bu şirketlerin yükselmeye devam edeceğini söylüyor.

Kullanıcıların resmi belgeleri kolayca imzalamasını ve elektronik posta ile göndermesini sağlayan DocuSign, şirketlerin müşterileri ile giderek daha uzaktan ilişki kurduğu bu dönemin kazananları arasında olabilir.

İşyeri mesajlaşma uygulaması olan Slack'in hisseleri de şubat ayından beri yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

Eğlence şirketleri

Online film ve dizi izleme platformu olan Netflix, insanların salgın nedeniyle evinde daha çok zaman geçirdiği bu dönemin yükselişe geçen şirketlerinin başında geliyor.

Netflix'in hisseleri bu yılın başından beri yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

Aynı zamanda insanların evde spor ve egzersize yönelmesiyle bu alanda faaliyet gösteren şirketlere olan ilgi de artıyor.

Yahoo Finance'e göre evde egzersiz yapmak için alet üreten Peloton şirketinin hisseleri yükselişe geçti.





Amerikan yatırım bankası JPMorgan da konuyla ilgili yazdığı raporunda Peloton ve Netflix hisselerinin bu dönemde yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti.

JPMorgan'ın yükselişe geçmesini beklediği diğer şirketler arasında online müzik dinleme platformu Spotify da var.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un da kullanımı dünya çapında yükselmiş vaziyette.

Oyun şirketleri

İnsanların evlerinde daha çok zaman harcamasıyla beraber oyun için yaptıkları harcamalar da yükseliyor.

ABD'de Activision Blizzard ve Take-Two Interactive, bu alanın öncü şirketleri konumunda.

5G teknolojisi

Ülkeler daha çok 5G teknolojisine geçtikçe evden çalışmak daha da hızlanacak; o yüzden bu alanda hizmet veren şirketlerin bu dönemde daha çok kazanca geçmesi bekleniyor.

Qualcomm ve Verizon Communications adlı şirketler ABD'de bu alanda öncü konumda.





Koronavirüs salgınıyla hangi şirketler yükselişe geçiyor?
BBC
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