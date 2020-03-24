Koronavirüs: Otomotiv devleri, tıbbi cihaz üretimi çağrılarına yanıt veriyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ford, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Otomotiv devleri, tıbbi cihaz üretimi çağrılarına yanıt veriyor

Otomotiv devleri, hükümetlerin koronavirüs salgınıyla mücadele için solunum cihazı ve maske üretimine yardımcı olma çağrılarına yanıt veriyor.

24.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:20
Koronavirüs: Otomotiv devleri, tıbbi cihaz üretimi çağrılarına yanıt veriyor

Otomotiv devleri, hükümetlerin koronavirüs salgınıyla mücadele için solunum cihazı ve maske üretimine yardımcı olma çağrılarına yanıt veriyor.

Pazartesi günü Fiat, Çin'deki bir fabrikasını ayda bir milyon maske üretilebilmesi için dönüştürdüğünü açıkladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mike Manley, bir e-postada üretimin önümüzdeki haftalarda başlamasını istediklerini belirtti.

Diğer büyük otomotiv firmaları da, araç üretimini solunum cihazı üretimiyle değiştirme yollarını değerlendiriyor.

ABD'de General Motors, Ford ve Tesla ve İngiltere'de Nissan ve Formula 1 takımları, daha çok sayıda solunum cihazı üretilebilmesi için destek verme vaadinde bulundu.

ABD, Avrupa ve Asya'daki büyük otomotiv fabrikaları, virüsün yayılmasına engel olabilmek için üretimi durdurdu.

Ama hala solunum cihazı ve hayati önemdeki diğer tıbbi malzemelerin yapımına yardım vaat ediyorlar.

Ford Salı günü, araçlarda kullanılan vantilatörler, aküler ve diğer parçalarla solunum cihazları üretebilmek için, GE Healthcare ve diğer bir sağlık endüstrisi üreticisi 3M ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Firmalar, ürün teslimatı için henüz bir takvim belirlemediklerini bildirdi.

Şeffaf yüz kalkanı

Ancak Ford, tıbbi görevlilerin koruma giysilerini tamamlayan şeffaf yüz kalkanlarının üretimine şimdiden başladı. İlk 1.000 kalkanın bu hafta Detroit civarındaki hastanelere teslim edileceği belirtildi.

Bu hafta 75 bin adet daha üretileceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü paylaştığı Twitter mesajında "Ford, General Motors ve Tesla'ya solunum cihazı ve diğer metal ürünleri imal etme izni verildi, HIZLA yapın! Hadi otomotiv patronları, ne kadar iyi olduğunuzu görelim" demişti.

Trump'ın açıklaması ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nın (FDA) solunum cihazı üretimini hızlandırmak için, tıbbi cihazlara üretim onayı vermenin önündeki engelleri azalttığını açıklamasının ardından geldi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Başkanı Alex Azar "Medikal cihaz üreticileri şimdiki üretim kısıtlamaları ve arz problemlerini aşmak için mevcut ürünlerinde daha kolay değişiklik yapabilir. Otomotiv sektörü gibi diğer üreticiler de üretim bantlrını arzı artırmak için daha kolay bir şekilde yeniden düzenleyebilir" dedi.

Ancak bazı uzmanlar, otomotiv üreticilerinin imalatlarını kolayca değiştiremeyebileceği uyarısında bulundu.





'Özel donanım ve bilgi gerekiyor'

Solunum cihazı üreten Hamilton Medical'in Genel Müdürü Jens Hallek, solunum cihazı üretiminde kullanılan parçaların ve malzemelerin özel bir donanım ve bilgi birikimi gerektirdiğini söyledi.

Hallek "Bunlar çok hassas cihazlar. Sadece donanım değil, yazılım olarak da. Bir parça doğru çalışmazsa, tüm makine kapanır ve artık kullanılamaz" dedi.

Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri de Washington Post'a yaptıkları açıklamada, otomotiv ve havacılık fabrikalarının solunum cihazı yapmasının bir yıldan uzun süre alabileceğini söyledi.

Bu adada, Tesla'nın patronu Elon Musk da, Çin'den 1.225 solunum cihazı satın aldığını ve Los Angeles'a gönderileceğini duyurdu.

Geçen hafta da, İngiltere'deki Formula 1 takımları, tıbbi cihaz arzını artırmaya yardımcı olmak adına "önümüzdeki günlerde somut sonuçlar elde etmeyi umduklarını" söylemişti.

Hükümet ve sağlık makamlarıyla ortak çalıştıklarını söyleyen ekipler, tasarım, teknoloji ve üretim kapasitesi alanlarında yardımcı olabilecek uzmanlara sahip olduklarını açıkladı.

Nissan, spor otomobil üreticisi Mclaren ve havacılık şirketi Meggit de yeni bir solunum cihazı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hint milyardar Ahand Mahindra da, Mahindra Grup'un fabrikalarında solunum cihazı üretme fikrini derhal değerlendirmeye aldıklarını açıkladı.

Mahindra Grup, internet sitesindeki bilgilere göre dünyanın en büyük traktör üreticisi ve Hindistan'ın en büyük elektrikli araç imalatçısı .





BBC

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