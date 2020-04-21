Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Çin'de yapılan araştırmada, koronavirüsün geçen seneden bu yana sürekli mutasyona uğrayarak 30 farklı ayrıldığı ve 19'unun ise daha önce hiç görülmediğini ortaya koydu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 210 ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 170 bini aşkın insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 2,5 milyonu aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" ilan edilen ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız sürerken, Çin'de virüsle ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Zhejiang Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, 30 farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü olabilir. Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana onlarca kez mutasyona uğradığını açıkladı.

"30 MUTASYONUN 19'U DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup Kovid-19 hastasını inceledi ve 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini arttırırken, diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesine ve daha hızlı çoğalmasına yardımcı oldu.

South China Morning Post'un haberinde, en ölümcül mutasyonların Avrupa'ya yayılmış olanlara, daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği belirtildi.

Öte yandan çalışmanın yazarları, bulgularının, -sadece 11 hastaya dayalı olarak - mutasyonun hastalığın şiddetini etkileyebileceğini ilk gösteren kişiler olduğunu belitti.

KORONAVİRÜS BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE GÖRE MUTASYON GEÇİRİYOR

Bununla birlikte bilim insanları, virüslerin farklı popülasyonlardaki bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığını söyledi.

medRxiv.org'da yayımlanan çalışmada, Profesör Li Lanjuan ve meslektaşları tarafından Kovid-19'un laboratuvardaki insan hücrelerini ne kadar etkili bir şekilde enfekte edip öldürebileceğini test edildi.Hastalardaki viral yük (virüs miktarı) bir, iki, dört ve sekiz saat sonrası ile ertesi gün ve 48 saat sonrası tüm hücrelerdeki durum değerlendirildi.

Uzmanlar ayrıca, deneyden üç gün sonrasına kadar virüsün enfeksiyon sırasında hücreyi yapısal olarak değiştirip değiştirmediği sitopatik etkilere baktı.

"EN AGRESİF TÜR, EN ZAYIFTAN 270 KAT DAHA FAZLA VİRAL YÜK OLUŞTURUYOR"

Sonuçlara göre en agresif corona virüs türü, en az güçlü tipin 270 katına kadar viral yük oluşturdu. Profesör Li ve ekibi, en yüksek viral yükü üreten mutasyonun 'daha yüksek hücre ölüm oranına' yol açtığını açıkladı.

EN ÖLÜMCÜL TİP AVRUPA'DA

Araştırmacılar, üniversitenin bulunduğu Çin'in Zhejiang kentinde en ölümcül mutasyonlardan bazılarını bulduğunu ve bu mutasyonların, ABD'nin salgın merkez üssü New York'a yayılmadan önce İtalya ve İspanya gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde de görüldüğünü bildirdi.

"MUTASYONUN HAFİF OLMASI DAHA AZ ÖLÜM ANLAMINA GELMİYOR"

Bununla birlikte, daha hafif mutasyonların bir kısmı, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'daki benzer olduğunu ve bu türün Washington eyaleti de dahil olmak üzere ABD'de büyük ölçüde bulunan çeşitler olduğu belirtildi. Ancak bilim insanları, 'Wuhan'daki ilk günlerde virüsün tam mutasyonel çeşitliliğinin hala bilinmediğini' kabul ettiler.

Araştırmacılar, mutasyonların daha hafif olmasının ölüm riskinin daha düşük olacağı anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Daha önce, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada yaklaşık iki buçuk milyon insana bulaşan koronavirüsün, üç farklı türü olduğu ortaya çıkarılmıştı.