Koronavirüs - Los Angeles Times: Salgın büyürken Amerikalılar silah depoluyor
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BBC

Koronavirüs - Los Angeles Times: Salgın büyürken Amerikalılar silah depoluyor

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre salgın ve salgınla ilgili kaygılar ABD'de özellikle de New York, California ve Washington'da silah satışlarında hızlı bir artışa yol açtı.

16.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:51
Koronavirüs - Los Angeles Times: Salgın büyürken Amerikalılar silah depoluyor

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısının hızla artması, bazı Amerikalıları silah ve cephane satın almaya yöneltti.

Los Angeles Times gazetesinin (LA Times) haberine göre California, Washington ve New York başta olmak üzere özellikle virüsten en çok etkilenen eyalet ve bölgelerde silah ve cephane satışlarında hızlı bir artış görülüyor.

LA Times silah satışlarındaki artışın salgının henüz görülmediği bölgelerde bile başladığı kaydederek, salgın yüzünden kamu düzeninin bozulacağından, hükümetin silah satışlarına sınır getireceğinden endişe eden Amerikalıların ülke çapında silah stoklamaya başladığını yazıyor.

Haber Oklahoma'da bir silah dükkanından izlenimlerle başlıyor:

"David Stone .223 kalibrelik mermi kutusunu raftan çekip cam tezgaha attı ve 'Oklahoma'nın en zengin çeşitli cephane dükkanına hoşgeldiniz' satış cümlesiyle söze girdi. 'Ama bu ünvanı uzun süre koruyabileceğimden şüpheliyim' diyerek son bir kaç gün içinde artan taleple birlikte cephane stoklarının büyük bir hızla eridiğini anlattı. Son günlerde 44 nolu otoyoldan geçen kamyonculara çok silah satmış. Arizona'ya giden bir kamyon şöförü 2 bin 500 dolarlık silah ve cephane almış, Illinois'ye giden bir diğeri ise 200 dolarlık mermi almış. Stone, 'Kendinizi bir sürü şeyden korumanız gerekiyor. Dünya çıldırmış gibi' diyor."





LA Times muhabiri daha sonra California'daki Culver City'deki Martin B Retting silah dükkanının önünde oluşan uzun kuyrukları anlatıyor. Aşağı yukarı bütün silah dükkanlarında durum buymuş. Kuyruktakilerden 39 yaşındaki John Gore "Politikacılar ve silahlanma karşıtları uzun zamandır silaha ihtiyacımız olmadığını söyleyip duruyordu. Fakat şu anda insanlar gerçekten korkuyor ve kendi kararlarını kendileri verebilirler" diyor.

Cephaneyi ABD'de internet üzerinden de almak mümkün ve habere göre internet satışları da artıyor. Ammo.com adlı cephane satış şirketi 23 Şubat ile 4 Mart arasında internet üzerinde yaptıkları satışların, bundan önceki 11 günlük döneme göre yüzde 68lik bir artış gösterdiğini söylüyor. Bütün bunlar İtalya'daki durumun ciddiyetinin anlaşılmasından sonra olmuş.

Buna karşılık silahlanma karşıtı gruplar da kaygılarını dile getirmeye başlamış. Bazı gruplar çocukların evde daha çok zaman geçireceği bu dönemde, evlerde kilit altında olmayan çok miktarda silah olmasının tehlikelerine dikkat çekiyorlar.

Silah lobisi de karşı görüşlerini yayıyor. Ulusal Silahlanma Derneği silah satışlarındaki artışı alkışlarken Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr Twitter hesabından "İhtiyacınız olmaz, taa ki bir gün ihtiyacınız olana kadar" yazdı.

Çeşitli kaynaklardan gelen haberlere göre silah satışlarındaki hızlı artış haftalar önce başladı. Washington ve California gibi yerlerde Asya kökenli Amerikan vatandaşlarının da Koronavirüs'ün Asya ve Çin kökenlilere yönelik ırkçılık dalgası yaratmasından endişe ederek silahlanmaya başladıkları anlaşılıyor.

Sacramento'daki Laguna Guns adlı dükkanın sahibi son zamanlarda Asya kökenli müşterilerinin arttığını kayıtlarıyla gösteriyor ama genel olarak her kesimden talebin arttığını da ekliyor ve bunu panik unsuruna bağlıyor.





Güney California'nın göbeğindeki Arcadia Firearm and Safety adlı dükkanın önünde de haftalardır kuyruklar var. Dükkanın Çin asıllı Amerikalı sabihi David Liu geçtiğimiz hafta sonundaki bir kalabalığı hayatında görmediğini anlatıyor.

David Liu toptancıların da stoklarının eridiğini o yüzden yeni mal alamadıklarını söylüyor ve insanların tuvalet kağıdı alır gibi silah ve cephane almaya çalıştıklarını kaydediyor.

Dükkanın önündeki kuyrukta kapanışa az zaman kala kalan son müşteri hayatında ilk kez silah almaya karar veren Anna Carreras, "Bence tam panik değil de daha ziyade ben ve ailem de dahil herkesin 'Hazırlıklı olmak olmamaktan iyidir' diye düşündüğü bir durum sözkonusu" diyor.

LA Times muhabiri izlenimlerini Tulsa'daki bir silah dükkanıyla sürdürüyor:

"Pazar öğleden sonra Tulsa'daki Dong's Guns silah dükkanının içi şarjör takma, namluya mermi sürme sesleriyle çınlıyor. Çoğu yetkililer tarafından yapılan evde kalma ve kalabalıklardan uzak durma uyarılarını hiç umursamıyor görünen onlarca kişi dükkana girip çıkıyor. Alıcılardan biri virüs korkusuyla insanların histeriye kapılıp silah aldığını ama bunun silahlanma davası bakımından çok iyi bir gelişme olduğunu söylüyor. 'Kemerleri bağlıyoruz' diye ekliyor.





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