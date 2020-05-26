Koronavirüs kan bağışlarını da vurdu
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Koronavirüs kan bağışlarını da vurdu

Türk Kızılayı İç Anadolu Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında da azalma olduğunu ifade ederek, "Kan bağışları virüs nedeniyle dörtte bir oranında düştü" dedi ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Koronavirüs kan bağışlarını da vurdu
26.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:30

Türk Kızılayı İç Anadolu Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında da azalma olduğunu ifade ederek, "Kan bağışları virüs nedeniyle dörtte bir oranında düştü" dedi ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

"Mart ayında başlayan korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilediği gibi, kan bağışı konusunda da bizi etkiledi" diyen Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Adem Tatar, "Biz daha önce Ramazan ayı yaklaşırken genellikle ekiplerimizi arttırır, stoklarımızı bir buçuk veya iki katına çıkararak Ramazan ayında herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçirme üzerine stratejimizi yapardık. Bu yıl Ramazan ayı öncesine denk gelen korona virüs salgını nedeniyle var olan kan bağışlarında dörtte bir veya beşte bir oranında bir azalma yaşandı. Böyle olunca stoklarımızda etkilendi" ifadesinde bulundu.

Tatar, "Ramazan ayı nedeniyle de kan bağışı sayılarında bir düşme oldu. Bundan dolayı bir sorun yaşandı. Hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması çerçevesinde kan taleplerinde bir azalma oldu. Ama yine de kan gereksinimi olan hastalarımız, tedavi olmak durumunda olan hastalarımızın varlığı kan ihtiyacını gündemde tutmakta" diyerek, "Genel Başkanımızın yaptığı çağrı sonrasında bir çok kuruluşun bu çağrıya gösterdiği ilgiyle kan bağışında bir artış yaşandı. Bütün kesimlerden ekiplerimize yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Her ne kadar kan bağışı yapılabileceği süre kısıtlı olsa bile kan bağışı sayılarında artış yaşandı. İnşallah Bayram ertesinden sonra saha çalışmalarımız devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram sonrasında kan alma çalışmalarımız devam edecek. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs'ten kurtulan vatandaşlardan immünplazma aldıklarını ve Kayseri'de 35'e yakın immünplazma bağışı olduğunu açıklayan Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Adem Tatar, "Biz bölgemiz itibariyle immünplazma merkezi uluşturtuk. Covid-19 geçirmiş olan hastalardan immünplazma alıyoruz. 35'e yakın bağış oldu. İyileşen vakalardan randevulaştığımız ve immünplazma bağışı yapacak bağışçılar mevcut. Bu plazma alımı devam edecek. Şu anda plazma talebi kalmadı ama bir ikinci dalga durumunda bu plazmaların kullanıma durumu olacak. Hastalarımıza randevu vererek bağışları kabul ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay Genel Merkezimizin uygulaması çerçevesinde belirlenmiş prosedürlerde devam ediyor. 35 alım yaptık, bir o kadar da alacağımız bağışçı adayımız var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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