Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
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Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gerik; Malezya, İtalya, Amerika ve Çin'de yapılan farklı çalışmalarda koronavirüse yakalanan erkeklerin sperm sayısında düşüş olduğunu ve kısırlık yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

27.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:03

Malezya, İtalya, Amerika ve Çin'de ayrı ayrı yapılan çalışmalar ve yazılan makaleleri takip eden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gerik, koronavirüs hastalığına yakalanan erkeklerin sperm sayısında düşüş ve kısırlık yaşandığının tespit edildiğini söyledi. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testislerinin alındığını ve yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde bozulmalar olduğunun tespit edildiğini belirten Gerik, "Spermleri taşıyan kanallarda çamurlaşmalar, tıkanmalar olduğu, hücrelerde şişmeler ve hücre bozulması dediğimiz stoplazma kitlesinde bir azalma olduğundan bahsediliyor. Dolaysıyla bunların hepsi kısırlığa sebep olacak faktörler" dedi.

Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gerik, koronavirüsün testislere verdiği zararıyla ilgili olarak dünyaca ünlü dergiler ve makaleler üzerinde araştırma yaptı. Malezya, İtalya, Amerika ve Çin'de ayrı ayrı yapılan çalışmaları inceleyen Gerik, koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlığın tespit edildiğini söyledi.

"ERKEKLERDE SPERM KALİTESİNİN BOZULDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Koronavirüsten ölen 12 kişinin testislerinin alındığını ve yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde bozulmaların olduğunu anlatan Gerik, şunları söyledi: "Yaptığım birkaç yayın taramasında gördüğüm çok ilginç çalışmalar oldu. Mayıs ve haziran ayı içerisinde 4-5 tane yayınlanmış çok ciddi yayınlar var. Malezya'da yapılan bir çalışmada koronavirüs hastalığının sperm kalitesini nasıl bozduğuyla ilgili, hastalığın iki yolla kısırlığa sebep olduğundan bahsediliyor. Sonrasında DNA fragmantasyonu oluştuğuyla ilgili yayınlar var. Çok ciddi çalışmalar bunlar ve erkeklerde sperm kalitesinin bozulduğu DNA fragmantasyonuna bağlı olarak hastalarda kısırlık gelişebildiği belirtiliyor.

Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi

"SPERMLERİ TAŞIYAN KANALLARDA ÇAMURLAŞMALAR OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİYOR"

Çin'de ve Amerika'daki iki merkez tarafından yapılmış bir çalışmada ise hastalık benzer şekilde etki ediyor. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testisleri alınmış ve incelenmiş. Yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde çok ciddi anlamda bozulmalar olduğunu ve smileför dediğimiz spermleri taşıyan kanallarda çamurlaşmalar, tıkanmalar olduğu, hücrelerde şişmeler ve hücre bozulması dediğimiz stoplazma kitlesinde bir azalma olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla bunların hepsi kısırlığa sebep olacak faktörler. Ama bu konuda, yaşayanlar üzerinde bir çalışma var mı? Açıkçası ben göremedim. Ölmüş insanlar üzerinden bu çalışmalarda sonuçlar gerçekten çok ciddi hasar oluşturduğunu gösteriyor bize. Araştırılması gereken konulardır. Açıkçası bana bu şikayetle başvuran olmadı. Ama böyle bir risk her zaman vardır."

Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
FF: virusun ne oldugunu bulamadınız daha etkılerınden bahsedıyorsunuz neyın kafasını yasıyorsunuz . hepınızın ıstıfa etmesı lazım bu zamana kadar bosa okumussunuz sızın bıldıgınız bılgılerı bızde bılıyoruz . nasıl profosorlersınız anlamak mumkun degıl zaten bılgısızlıkten kırılıyorsunuz bırde bos bılgıler paylasmayın
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