Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne? - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya
BBC

Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?

Koronavirüs 150'den fazla ülkeye sıçradı ve 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?

Koronavirüs 150'den fazla ülkeye sıçradı ve 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetti. Şu an dünya çapındaki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'deki vaka sayısını geçmiş durumda.

İtalya, Çin dışında vakanın en çok görüldüğü ülke.

Gelişmeleri grafiklerle açıkladık.

1. Salgın küresel bir pandemi

Dünya çapında gün be gün koronavirüs vakalarının artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgını 'pandemi' ilan etti.

Pandemi, en basit tanımıyla bir bulaşıcı hastalığın dünyada eşzamanlı olarak çok fazla sayıda insanı tehdit etmesi anlamına geliyor.

Yeni tip koronavirüsün Vuhan'da Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 binden fazla kişiye COVID-19 teşhisi kondu.

John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, Çin dışında 100.000'den fazla vaka var.





Ancak dünya çapında koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor. Orta derece semptomlar gösteren kişiler test edilmedi ve bu kişiler ilan edilen sayıya dahil değil.

Çin'den sonra İtalya, 30.000 kişi ile en fazla vaka sayısına sahip ülke.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, epideminin merkezinin artık Avrupa olduğunu açıkladı.

İran ve Güney Kore de, sırasıyla 14 bin ve 9 bin vakayla salgından en kötü etkilenen ülkelerden.

Virüsün yayılmasının engellenmesi için, küresel çapta bir dizi önlemler alınıyor.

Hükümetler virüsün yayıldığı ülkelerden uçuşları durdurdu, şehirlerde karantina uygulamalarını başlattı, büyük çaplı spor ve sanat faaliyetlerini askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal acil durum" ilan etti ve salgınla mücadele için 50 milyar dolar fon ayırdı.

Beyaz Saray, Avrupa ülkelerine seyahat kısıtlaması da getirdi. En başta sadece Schengen ülkelerinden yolculuk edecek Amerikalı olmayanlara yönelik seyahat yasağının kapsamı, Salı günü İngiltere ve İrlanda'yı da içine alacak şekilde genişletildi. Çin ve İran'a da benzer seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

2. İtalya Çin'in dışında en fazla vaka tespit edilen ülke

İtalya, Güney Kore ve İran'ı geçerek, Çin dışında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu.

Ülkede vaka sayısı 30.000'i, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 2.000'i geçti.

İtalyan yetkililer neredeyse bütün dükkanları, barları, restoranları, kafeleri ve kuaförleri 25 Mart'a kadar kapatarak, sıkı önlemler aldılar.

Okullar, spor salonları, müzeler, gece kulüpleri ve diğer mekanlar da kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları ve elzem durumlarda sokağa çıkmak için izin almaları gerektiği söylendi.





3. Avrupa çapında vaka sayıları artıyor

Avrupa ülkelerinde vaka ve ölüm sayılarında yukarı tırmanışlar gözleniyor ve kıta yeni salgının merkez üssü haline geldi.

İtalya, İspanya, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da binlerce teyitli vaka mevcut.

Almanya Başbakanı Angela Merkel nüfusun yüzde 70'ine, ki bu 58 milyon kişi demek, koronavirüsün bulaşabileceğini söyledi.

Ancak bazı Alman virologlar bu sayının çok yüksek olduğunu ve en kötü senaryoda bile etkilenecek kişi sayısının 40.000 olduğunu söylüyorlar.

İspanya'da Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edildi, Başbakan Pedro Sanchez "İspanya'da koronavirüs vakalarının haftaya 10 bine çıkma olasılığı görmezden gelinemez" dedi.

İngiltere'de teyitli vaka sayısı 2.000'e yaklaştı. Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü strateji değişikliğine giderek, ülkedeki herkesi gerekmedikçe sosyal temastan kaçınmaya, evden çalışmaya, publar ve restoranlardan uzak durmaya çağırdı.

4. Çin halen en fazla vaka sayısının olduğu ülke

Çin'de toplam koronavirüs sayısı Ocak ayından beri yükseliyordu, ancak son birkaç haftadır eğri sabitlenmeye başladı.

Çin, 80.000'den fazla kişi ile dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürürken, küresel çapta da vaka sayısı 200.000'i buldu.





Hükümet ve yerel yetkililer, enfeksiyonun yayılmasını engellemek için sıkı önlemler aldı. Bunlar arasında uçuş iptal etme, okul ve iş yerlerini kapatma ile bazı kentlerde karantina koşulları uygulama gibi önlemler var.

Koronavirüsün kaynağı henüz kesin olarak saptanamadı, ancak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarındaki yasa dışı vahşi hayvan ticaretinden kaynaklandığı ve yarasalardan bulaşmış olabileceği düşünülüyor.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor Haber
Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haber
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hülya Avşar Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:22:41. #1.14#
title