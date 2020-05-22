Koronavirüs: Esnek çalışma, iş hayatının 'yeni normali' olabilir mi? Koronavirüs önlemleri yavaş yavaş hafifletilir ve şirketler ofislerine dönüş konusunda stratejiler geliştirmeye uğraşırken, çözümün "esnek çalışma" ile sağlanabileceğini düşünen büyük şirketler ve siyasetçilerin sayısı her geçen gün çoğalıyor.

Koronavirüs önlemleri yavaş yavaş hafifletilir ve şirketler ofislerine dönüş konusunda stratejiler geliştirmeye uğraşırken, çözümün "esnek çalışma" ile sağlanabileceğini düşünen büyük şirketler ve siyasetçilerin sayısı her geçen gün çoğalıyor.

Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli bir eğilim olarak uzaktan çalışmaya daha çok ağırlık vermeyi planladığını bildirdi.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg çalışanlarına, "Temmuz ayında uzaktan çalışacak kadrolar açarak bu yönde bir adım atılacağını" duyurdu.

Zuckerberg, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının, ofis binaları dışından çalışmasını hedefliyor.

Daha önce Silikon Vadisi'nin diğer bazı teknoloji şirketleri de bu yönde kararlar açıklamış, örneğin Twitter isteyen çalışanlarının "sonsuza dek" evden çalışabileceğini söylemişti.

Esnek çalışma koşulları, ofis binalarına dönmeyi güvenli bulmayan çalışanların kaygılarını giderdiği gibi, şirketlere de yeni, daha mesafeli çalışma ortamlarını planlama konusunda zaman kazandırıyor.

Hükümetlerin de gündeminde

Öte yandan yeni çalışma koşulları, salgının ikinci bir dalga halinde yeniden yayılmasını önlemek ama aynı zamanda ekonomiyi de canlandırmak isteyen siyasetçilerin de gündeminde önemli yer tutuyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de bu hafta, kısmen ülkede iç turizmi canlandırmak amacıyla dört günlük iş haftası önerisini ortaya attı.

Ardern, dört günlük iş haftasının iş-hayat dengesini daha güzel kuracağı gibi ekonomiyi de canlandırabileceğini söyledi.

Facebook üzerinden yaptığı canlı video yayınında Ardern, "Çok kişiden çalışma haftasının dört gün olması gerektiği önerisini duydum. Nihai olarak bu işverenler ve çalışanları arasındaki bir konu. Fakat Covid hakkında çok şey öğrendiğimiz gibi, evinden çalışan insanların ne kadar esnek olabildiğini ve bunun ne kadar verimli olabileceğini de öğrendik" diye konuştu.

Başı teknoloji devleri çekiyor

Dev teknoloji şirketlerinden Microsoft, geçen hafta Japonya'da dört günlük çalışma haftası uygulamasını denemeye başladı ve ilk haftanın sonunda çalışanların yorumları ve verimlilik açısından uygulama başarılı bulundu.

Şirket, şimdi işyerleri yavaş yavaş açıldıkça "hibrid" bir çalışma düzeni stratejisi izleyeceğini söylüyor.

Microsoft sözcüsü, çoğu çalışanının Ekim ayına kadar evden çalışmayı seçmekte serbest olduğunu söyledi.

Uzaktan çalışma, evden çalışma oranının artması şirketlere aynı zamanda pahalı ofis alanlarından vazgeçme imkanı da sunuyor.

Mastercard şirketi dünya çapında ofislerini birleştirip küçültme planları yaparken, Facebook'un da ABD'nin bir çok yerinde çalışma kümeleri oluşturma planları var.

IT firması PeopleStrong'dan Adrian Tan "Covid-19 sonrası bir çok şirketin binalara yaptıkları yatırımları azaltacağını ve çoğu personelin evden çalışacağını düşünebiliriz. Şirketlerin farklı grupların ihtiyaçlarına ne tür farklı yanıtlar üreteceğini görmek ilginç olacak" diyor.

'Yeni Normal' diye bir şey olacak mı?

Teknolojinin ve Zoom ile Google Meet gibi video toplantı olanaklarının da yardımıyla evden çalışmaya ve daha esnek çalışma düzenlerine geçen işletmelerin sayısı her gün artıyor.

İngiltere'den insan kaynakları danışmanı Emily Draycott-Jones, "İş yerlerimize dönmeye başlarken yeni normali, yeni çalışma biçimlerini oluşturmak, iş trafiğinin azalması ve sosyal mesafe önlemlerinin daha kolay uygulanmasına da katkıda bulunacak" diyor.

Emily Draycott-Jones, "Covid-19, işverenleri üretkenliğin ofiste belli saatler çalışmakla sağlanabileceği şeklindeki geleneksel düşünme biçiminden kopardı" diye ekliyor.

Çalışma düzenini değiştirenlerden bazıları: