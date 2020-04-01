Koronavirüs: Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
BBC

Koronavirüs: Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağının ardından Mart ayında boşanma oranlarında artış oldu.

01.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 01:40
Koronavirüs: Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağının ardından Mart ayında boşanma oranlarında artış olduğu bildirildi.

Çin'de boşanma oranları normalde yıllık yayınlanıyor, ancak son dönemlerde birçok kentte ailelerin evlerde kapalı kalması nedeniyle boşanmalarda artış olduğuna dair haberler yer alıyor.

Bloomberg'de yer alan haberde, aile içi şiddet olaylarında da artış olduğu belirtiliyor.

Çin'in orta bölgesinde yer alan Şian ile Siçuan eyaletindeki Dazhou'da Mart ayında rekor düzeyde boşanma davaları açıldığı ve mahkemelerde listelerin uzadığı ifade ediliyor.

Yetkililer, normal yaşamda karşılaşılan ufak sorunların büyümesine, iletişim eksikliğinin ise evli çitlerde hayal kırıklığı yaratıp boşanma yoluna gitmelerine neden olduğunu belirtiyor.

Şanghay'da avukatlık yapan ve Bloomberg'e konuşan Steve Li, Mart ortasında gevşetilmeye başlanan sokağa çıkma yasağının ardından, baktığı boşanma davalarında yüzde 25 artış olduğunu belirtiyor.

Boşanmada 15 yılda üç katından fazla artış

Kimi zaman geniş aile ile birlikte aynı çatı altında iki ay geçiren aileler için Li, "Bir arada geçirdikleri süre uzadıkça birbirlerinden daha fazla nefret eder hale geldiler. İnsanların kendilerine ait bir alanları olması lazım. Sadece çiftler için değil, herkes için geçerli bu" diyor.

Boşanma ile ilgili yasaların 2003'te gevşetilmesinin ardından Çin'de boşanma oranı arttı. O yıl 1,3 milyon olan boşanma sayısı 2018'de 4,5 milyona tırmandı.





Buna karşılık geçen yıl 4,15 milyon evlilik yapıldı.

Çinde, tek çocuk politikasının gevşetilmesine rağmen doğum oranlarında da büyük düşüşler oldu. Sokağa çıkma yasağının çocuk doğurma oranına da yansıması umut ediliyor.

Aile içi şiddet de art

Ancak bu süreçte aile içi şiddet olaylarında da artış kaydedildiği, salgının başladığı Vuhan yakınlarındaki Hubei bölgesinde Şubat ayında rapor edilen şiddet olaylarının geçen yıla göre üç kat artarak 162'ye ulaştığı belirtliyor.

Başkent Pekin'deki 'Eşitlik' adlı STK'nın kurucularından Feng Yuan, şiddet nedeniyle yardım isteyenlerin sayısında artış olduğunu belirterek "Evde kalmak, daha önce var olan gizli şiddet eğilimlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor, aynı zamanda yardım talep etmeyi de zorlaştırıyor" diyor.

İnsanların sokağa çıkmaması konusuna yoğunlaşan polis güçlerinin bu sırada şiddete uğrayan kadınların acil yardım taleplerine cevap veremediğini belirtiyor.

Resmi verilere göre, Çin'de boşanma başvurularının dörtte üçü kadınlar tarafından yapılıyor.

Boşanma eğiliminin gençlerde daha fazla olduğu ifade ediliyor.





BBC
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