Koronavirüs: Brezilya, vaka sayısında 3. sıraya yükseldi Brezilya, teyit edilmiş koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

Brezilya, teyit edilmiş koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede vaka sayısı Salı günü 255 bini aştı.

Küresel sıralamada 1,5 milyonu aşın vaka ile ABD ilk sırada. 300 bine yakın vaka ile Rusya ise ikinci sırada yer alıyor.

Uzmanlar, Brezilya'da yeterince test yapılmadığını ve gerçek rakamın 15 kat yüksek olabileceğini söylüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro'nun salgına genel yaklaşımı ve kısıtlama uygulayan eyaletlerden bunları kaldırmalarını istemesi eleştirilere neden olmuş ve Sağlık Bakanı Nelson Teich geçen hafta istifa etmişti.

Teich'den önceki bakan Luiz Mandetta ise sosyal mesafe önlemleri konusunda farklı düşündüğü için Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.

Ancak Bolsonaro'nun salgının ekonomiye etkisini asgariye indirme konusuna yoğunlaşması birçok çevre tarafından olumlu karşılanıyor. Taraftarlarının desteklediği kısıtlama karşıtı gösterilerin bazılarına Bolsonaro da katılmıştı.

Brezilya'da durum

Teyitli Covid-19 vaka sayısı çeyrek milyonu aşan Brezilya'da, ölenlerin sayısı da 17 bine yaklaşarak küresel sıralamada 6. sırada yer aldı.

Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da, Belediye Başkanı Bruno Covas, ketnin sağlık sisteminin iki hafta içinde çökebileceği uyarısında bulundu.

Yetkiller, 12 milyon nüfuslu kentte can kaybının 3 bini aştığını ve çoğunluğun sosyal mesafe kurallarına uymadığını söylüyor.

Ancak salgından sadece şehirler etkilenmiyor. Yüzölçümü olarak en büyük eyelet olan Amazonas eyaletinde vaka sayısı Pazartesi günü 21 bine ulaştı.

Eyaletin başkenti Manaus'ta sağlık hizmetleri ihtiyaca karşılık veremez hale geldi, ölenlerin toplu mezarlara gömüldüğü belirtiliyor.

Bolsonaro krizi nasıl yönetiyor?

Bolsonaro, ekonomiyi yıkıma uğratacağı gerekçesiyle kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Mart ayında yaptığı bir konuşmada, belediye başkanları ve valilerden kısıtlamaları kaldırmalarını istemiş, "Yaşantımızı sürdürmek zorundayız. İstihdam korunmalı. Normale dönmeliyiz" demişti.

İşyerlerinin ve okulların kapatılması ve toplu taşıma kısıtlamalarını "yakıp yıkma politikaları" olarak tanımlamıştı.

Hızla yükselen vaka sayılarına ragmen Bolsonaro, kendisi de dahil çoğu kişinin virüsten korkmadığını söylemiş, "Eski bir atlet olarak, eğer virüs bana bulaşırsa, endişelenmem gerekmiyor. Hiçbir şey hissetmem, en kötü ihtimalle hafif bir grip gibi olur" demişti.