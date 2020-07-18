Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken ABD'de yaşayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, müjdeli haberi verdi. Aşı çalışmalarında son aşamaya geldiğini belirten Özpolat, "Bu aşı onay alırsa, ilk kez bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılmaya başlanacak" dedi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 600 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 14 milyon 230 bini aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız devam ederken,ABD'de yaşayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, müjdeli haberi verdi. Özpolat, ABD'li bir firmanın aşı çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.

"İLK KEZ BİR ENFEKSİYONA KARŞI GEN AŞISI KULLANILACAK"

ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat koronavirüs aşısıyla ilgili çok sevindirici bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu. Koronavirüs salgınıyla beraber tıp dünyasının aşıda da tarihi bir dönüm noktasına geldiğini söyleyen Özpolat aşı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, "Birkaç gün önce ABD'li bir firmanın geliştirdiği Kovid aşısının, faz 3 aşamasına geçeceği açıklandı. 30 bin kişi üzerinde denenecek ve bu artık son aşama. Bu aşı onay alırsa, insanlık tarihinde ilk kez, bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılmaya başlanacak" dedi.

TARİHİ BİR GELİŞMEYE YOL AÇABİLİR

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde immünoloji ve kanser tedavisi alanında çalışmalarını sürdüren ve HIV konusunda aşı çalışmaları da bulunan Türk bilim insanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, aşı yöntemleri içerisinde genetik aşıların son yıllarda önem kazandığına işaret ederek koronavirüs pandemisinin bu anlamda da tarihi bir gelişmeye yol açacağını söyledi.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Özpolat, "Geleneksel aşılar üç şekilde yapılıyor. Ya tamamıyla ölü virüsle, ya hastalık yapamayacak kadar zayıflatılmış virüsle ya da virüsün dış kabuğunda, yüzeyine bulunan parçalar veya proteinlerle. Bu şekilde bağışıklık yanıtının oluşması sağlanmaya çalışılıyor. Gen aşısında ise virüsün ya da hastalık yapan mikrobun dış kabuğunda bulunan bir proteinini kodlayan gen (RNA ya da DNA) insan vücuduna enjekte ediliyor." bilgisini verdi.

Özpolat, "Şu anda yürütülen 100'e yakın aşı çalışması içinde ise sonuca en yakın olan üç çalışma var: ABD (Moderna), İngiltere (Oxford Üniversitesi-AstraZeneca ortaklığı) ve Almanya (BioNtech ve Pfizer ortaklığı). Her üç aşı çalışması da Faz 3 aşamasına gelindiğini bildirdi. Bu çalışmaların üçü de genetik aşılar. Bunlardan biri başarılı olduğunda, aşı konusundaki ezberlerimiz temelinden değişecek" dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde dünya basınında da Kovid salgınına karşı en büyük umutlardan biri olarak gösterilen ve gen aşısı olarak da adlandırılan koronavirüs aşı çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Özpolat, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li firmanın geliştirdiği ve son aşamaya gelinen aşıda, koronavirüsün dış yüzeyinde bulunan ve dikensi görünüme sahip S (spike) proteinini kodlayan mRNA, aşı içinde kola enjekte ediliyor. Virüse ait bu mRNA (genetik materyal) ile virüsün S proteini kodlanıyor ve bağışıklık hücrelerimiz bu S proteinini görüp 'yabancı bir protein' olduğunu algılayarak ona karşı bağışıklık (antikor) geliştiriyor. S proteinine karşı oluşan bu antikorlar tıpkı hedefe kilitlenmiş İHA'lar gibi kanda gezerek her karşılaşmada S proteinine mıknatıs gibi yapışıyor. Böylece kişi, doğal olarak Koronavirüs ile enfekte olduğu zaman, bu aşı ile oluşturulmuş ve 'eğitilmiş' antikorlar, virüsün daha hücre içine girmeden ya da girse bile çoğalmasına fırsat vermeden bu proteini gördüğü anda buna bağlanıp saldırıyor."

Kaynak: DHA