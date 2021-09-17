Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın"

Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Genç kadın, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de uygulanan cezaya "mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

"Mükemmel, 10 bin lira yazın"

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. - KIRIKKALE