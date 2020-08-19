Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi
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Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi

Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi Korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

19.08.2020 21:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:26

Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi

KONYA - Korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hacı Veyis Camisi'ne getirilen Oflaz'ın cenazesi İl Müftüsü Ahmet Poçaoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Üçler Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Salih Oflaz oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Oflaz'ın yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halit Oflaz'ın öz geçmişi

Halit Oflaz, 1 Nisan 1975 tarihinde Çumra ilçesi Büyükaşlama köyünde doğdu. Oflaz, 15 Aralık 2000 tarihinde Çumra Yenisu Belediyesine atandı ve Yenisu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004 - 2009 yılları arasında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2009-2010 yıllarında Antalya Belek Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010 - 2019 yılları arasında Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Oflaz, 12 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Çumra Belediye Başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Halit Oflaz, 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Çumra Belediye Başkanı seçildi. Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler mezunu olan Oflaz, 4 çocuk babasıydı.

Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi

Kaynak: İHA

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