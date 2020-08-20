Korona virüse karşı farkındalık yürüyüşü Körfez'de Türkiye genelinde olduğu gibi 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile korona virüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Körfez'de Türkiye genelinde olduğu gibi 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile korona virüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Körfez'de korona virüse farkındalık oluşturabilmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Ağadere Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin' in yanı sıra, Körfez Belediye Başkan Vekil i Faruk Denli, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık ve sağlık çalışanları katılım sağladı. Korona virüs ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar, alınması gereken önlemler ziyaret edilen esnaf ve vatandaşlara tekrar hatırlatıldı. Yürüyüşte açıklama yapan Kaymakam Bilgin, "Korona virüs ile mücadelemizi Körfez ilçemizde aralıksız sürdürüyoruz. Esnaflarımız bu konuda çok duyarlılar. Sağlık için, hepimiz için tüm vatandaşlarımızı önlem almaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA