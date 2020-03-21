Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı
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Sandıklı, Termal, Afyon, Yerel

Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı

Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı Termal Turizmin başkenti Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı.

21.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:02
Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı

Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı

AFYONKARAHİSAR - Termal Turizmin başkenti Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı.

Termal havuzlar ve SPA'nın kapatılması ile ilgili yayınlanan genelge sonrası Afyonkarahisar'da Termal oteller geçici süre hizmeti durdurarak personellerini izine gönderdi.

Bölgede termal otellerin Korona virüs nedeniyle ciddi sıkıntılara girdiğini aktaran Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, "SPA ve termal havuzların kapatılması ile ilgili bir genelge yayınlandı. Bizde misafirlerimizi tamamen boşalttık. Tüm personelimizi de izine gönderdik. Önümüzdeki günlerde sıkıntıya gireceğimizi biliyoruz. Sahildeki oteller ile bizim termal turizm arasındaki farkı bir kez daha göz önüne sermek gerekir ise, sahil sezonunu daha açmamıştı. Birçok kanalda da sezonunuzu nisan sonuna ayarlayın denildi. Bu demeçlerin içerisinde termal otelleri kapsayan bir demeç olmadı. Biz 12 ay boyunca personel istihdam eden tesisleriz. Afyonkarahisar bölgesinde yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi ve 3 bini geçik personel çalışıyor. Bunların hiçbirisi sezonluk değil ve 12 ay boyunca çalışan personeller" dedi.

'Termal otellerin yüzde 90'nı emekliler ile ayakta duruyor'

Korona virüs için riskli yaş guruplarında olan emeklilerin termal otelleri ayakta tuttuğunu ifade eden Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti: "60 yaş üzerindeki misafirlerimiz için deniliyor ki 'korona viris nedeniyle evden çıkmayın' bizde bu karara uyduk. Çalışanlar ve yöneticiler Afyonkarahisar'daki bir çok otelde bu karara uydu. Bu kararda da devletimizin yanındayız. Devlette bizim yanımızda olduğunu birçok yayınladığı personel istihdamı ile ilgili kanunlar ile ilgili bizlere esneklik yapılacağını söyledi. Biz otel olarak bir yıllık ciromuzun yüzde 1 oranını İl Özel İdaresine termal su kullanımı konusunda vergi veriyoruz. Bu tür ödemelerinde 1 yıl boyunca en azından askıya alınmasını bekliyoruz. Suyumuz olmadığı zaman, termalimiz olmadığı zaman, 60 yaş emeklilerimiz olmadığı zaman bu tesisler bomboş kalacak. Genç nüfusa istihdam sağlayamayacak. Hiçbir personelimizi ücretsiz izine göndermedik. Birikmiş izinleri bulunan personelleri izine çıkardık. Havuzlar boş, hamamlar boş, kötü bir zamandan geçiyoruz ama inşallah güzel günler bizi bekliyor.

Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı

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