Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor Hastalığı geçirmiş bireylerin mutlaka kontrol yaptırması gerekiyor Covid-19'un göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini Doç. Dr. Ersöz anlattı Doç. Dr.

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor

Hastalığı geçirmiş bireylerin mutlaka kontrol yaptırması gerekiyor

Covid-19'un göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini Doç. Dr. Ersöz anlattı

İSTANBUL - Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Birkaç ay içerisinde Covid-19 virüsüne yakalan ve görme düzeylerinde azalma hisseden kişilerin hemen bir göz doktoruna başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünden dolayı hasta olan insanlar sağlık kontrollerini yaptırmak için hastaneye gitmekte endişe duyuyor. Bu yüzden doktor kontrollerini aksatabiliyorlar. Kontrollerin aksatılması ile ortaya çıkacak sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Hastaların normal şartlarda kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Pandemi nedeniyle birçok kişi hastanelere gitmeye çekiniyor. Bu yüzden doktor kontrollerini aksatabiliyor. En önemlilerinden birisi ise göz hastalıkları. Göz hastalıklarının kontrolleri aksatıldığında daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Göz hassas bir organ bu yüzden bir saatin bile çok önemi var" dedi.

Pandemi döneminde rutin kontrolleri olan hastalar ne yapmalı?

Pandemi döneminde aksatılan rutin kontrollerin önemi ve yapılmayan kontroller sonrası ileriki dönemlerde daha büyük sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğinden bahseden Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Sarı nokta hastaları, şekere bağlı veya retina toplardamar tıkanıklıklarına bağlı görme noktası ödemi olan hastalar belli aralıklarla kontrollere çağırılmakta ve göz içi iğne tedavileri uygulanmaktadır. Bu hastaların kontrol tarihlerini aksatmaları kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Ayrıca üveit, göz tansiyonu gibi kronik seyir gösteren hastalıkları olan kişilerinde takiplerini aksatmaması gerekir. Sokağa çıkma yasağı olan dönemlerde de bu hastalar doktorlarından alacakları randevu belgeleri ile hastaneye gelebilirler" şeklinde konuştu.

İhmal edilmemesi gereken göz bulguları nelerdir?

Gözde çeşitli şekilde hastalık belirtileri olabileceğinden söz eden Ersöz, "Gözde görmenin tamamen kaybolması, görme alanın bir kısmının kararması veya görme seviyesinde aniden belirgin bir düşme olması durumunda acilen bir göz doktoruna başvurmak gerekmektedir. Bu bulgular retina damar tıkanıkları, retina dekolmanı, göz içi kanama veya yaşa bağlı sarı nokta hastalığında yeni gelişen bir atağın habercisi olabilir. Eğer görme azalması ile birlikte şiddetli bir göz ağrısı mevcutsa hasta göz tansiyonu krizi, üveit veya keratit geçiriyor olabilir. Bu tabloların hepsinde erken müdahale görme fonksiyonlarının korunması açısından çok önemlidir. Özellikle retina atardamar tıkanıklıklarında ilk birkaç saatte yapılacak müdahaleler ile görme düzeyinde belirgin iyileşme sağlanabilirken 24 saatten sonraki başvurularda tedavinin etkinliği çok azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs, retina toplar damar tıkanıklıklarına neden olabiliyor

Korona virüsün göz hastalıklarına da etki ettiğini belirten Ersöz, "Korona virüse yakalanan kişilerde ilk etapta göz kızarıklığı ve gözde sulanma ile seyreden konjonktivit tablosu gelişebilir. Bu durum çoğunlukla kendiliğinden iyileşmektedir. Buna ek olarak Covid-19 geçiren kişilerde hastalık iyileştikten belli bir süre sonra retina toplardamar tıkanıklıkları gelişebilmektedir. Bu durum ilk oluştuğunda hastalar görmede hafif bir bulanıklık hisseder ama birkaç gün sonra görme çok şiddetli azalabilir. Bu yüzden birkaç ay içerisinde Covid-19 virüsüne yakalan ve görme düzeylerinde azalma hisseden kişilerin hemen bir göz doktoruna başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Kronik hastalıkları olanlarda başka göz hastalıkları ortaya çıkabiliyor

Kronik rahatsızlıkları olan hastaların daha dikkatli olmasını ve farklı göz hastalıklarına davetiye çıkardığını belirten Ersöz, "Diyabet, Hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan hastalarımızda retinada kanamalar ve başka göz bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarımızda aynı şekilde daha önceden tanı aldıkları bir göz hastalıkları olmasa bile eğer görmelerinde bir azalma hissederlerse muhakkak hiç beklemeden bir göz doktoruna başvursunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin