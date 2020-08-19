Korona virüs denetimlerine Vali Köşger katıldı Korona virüs denetimlerine Vali Köşger katıldı Vali Köşger: "İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında" İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı.

Korona virüs denetimlerine Vali Köşger katıldı

Vali Köşger:

"İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında"

İZMİR - İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı. İzmir'deki denetimlere katılan Vali Köşger, "İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Denetimi" konulu genelgenin gönderilmesinin ardından korona virüs ile mücadele kapsamında, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin kontrolü amacıyla yurt genelinde kapsamlı denetim yapıldı. İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Hanı'nda gerçekleşen denetime de İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop katıldı. Denetimlerde tarihi çarşıda bulunan açık ve kapalı alanlar ile iş yerleri kontrol edildi. Esnaf ile sohbet de eden Vali Köşger, korona virüs tedbirlerinin önemi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

"65 yaş ve üstü virüs bulaşanların yüzde 14'ü vefat etti"

Tarihi çarşıda gerçekleştirilen kapsamlı denetimin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gazetecilere açıklama yaptı. Vali Köşger, İl Hıfssızsıha Kurulu'nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aldığı yeni kararları değerlendirdi. Köşger, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aldığımız karar neticesinde sadece birinci derece akrabalarının düğünlerine gidebilecek. Toplu taşımaya ve pazar alışverişlerinde saat kısıtlaması getirdik. İhtiyaç duyulursa yeni kararlar alabiliriz. Bu vatandaşlarımız hastalığı bulaştırıyor gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Tam tersine bu vatandaşlarımızın virüse karşı dayanıklıkları daha düşük. İzmir'de bugüne kadar korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sı, 65 yaş ve üzerinde vatandaşlarımız oldu. Yani onların kırılganlıkları yüksek olduğu için bu virüsü kapmamaları gerekiyor. Yine bu yaş aralığında virüs bulaşanların yüzde 14'ü vefat etti" açıklamasında bulundu.

"Yeni normale vatandaşlarımız pek riayet etmeyince vaka sayısında artışlar yaşanmaya başladı"

Vali Köşger, yeni normalleşme dönemine tam anlamıyla riayet edilmediği için vaka sayısında artışlar meydana geldiğinin de altını çizdi. Köşger, "Yasaklı dönemde ulaştığımız bir nokta vardı. Ancak yeni normale vatandaşlarımız pek riayet etmeyince vaka sayısında artışlar yaşanmaya başladı. Biz de farkındalık oluşturmak için sahaya indik" dedi.

"İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında"

Pandemi sürecinde İzmir'in bulunduğu noktaya da değinen Vali Köşger, "Önceden de söylediğim gibi İzmir'in durumu çok kötü değil, ülke ortalamasında. İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında yer alıyor. Biz daha iyi olmak istiyoruz. Çünkü İzmir, ülkemizin ekonomik olarak önemli illeri arasında yer alıyor. Ekonominin durmaması, günlük hayatın devam etmesi ancak vatandaşlarımızın da aşı bulunana kadar kurallara riayet etmesi gerekiyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala hayatın durdurulmasını istemiyoruz. Biz de denetimlerimizi sıklaştıracağız. Doğup büyüdüm ilçe olan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı korona virüs sebebiyle kaybettik. Olayın ciddiyeti ortada. 46 yaşında gencecik biriydi. Kimde olduğunu, nereden bulaşacağını bilmiyoruz. Her insan karşısındakinde virüs varmış gibi hareket etmeli. Mutlaka maske takmalıyız. Bunun yanı sıra sosyal mesafe ve hijyene de dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA