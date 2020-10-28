Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
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Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır

28.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:50

Bursa'nın çam ağaçlarıyla bezeli oksijen deposu Bağlı köyünde, vatandaşlar yedikleri her şeyi kendileri yetiştirip misafir de kabul etmeyince bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.

Osmangazi ilçesinin 600 yıllık tarihe sahip Bağlı köyü, Uludağ zirvesine 7 kilometre uzaklıkta. Bu köyde yaşayanlar yedikleri her şeyi ata tohumlarından kendileri yetiştiriyor. Tamamen organik beslenen Bağlı köylüleri, ekmeklerini kendi fırınlarında pişirip süt, et ve süt ürünleri ihtiyaçlarını da kendi hayvanlarından elde ediyor.

FABRİKADA ÇALIŞAN ÇOK, VAKA YOK

Yaklaşık 1000 rakımlı 500 kişinin yaşadığı köyde, her çeşit sebze ve bakliyat yetiştiriliyor. Köylüler kendi kuru bakliyat, sebze ve meyvelerini de kendi bahçelerinden temin ediyor. Doğal beslenen köylülerden bu zamana kadar hiç koronavirüse yakalanan olmadı. Köyde fabrikada çalışan çok insan olsa da hiç vaka görülmedi.

TÜM CEMİYET VE ETKİNLİKLER İPTAL

Köylerine dışarıdan toplu etkinlik için misafir kabul etmeyen Bağlı sakinleri, tüm cemiyet ve etkinlikleri de iptal etti. Köylüler mart ayından bu yana hiçbir koronavirüs vakasının görülmediğini ifade ederken, bundan sonra da vaka görülmemesi temennisinde bulundu.

"TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYDE"

Köylerinin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Bağlı köylüleri, "Tükettiğimiz her şeyi kendimiz köyümüzde yetiştiriyoruz. Dışarıdan hiçbir şey alıp yemiyoruz. Kuru bakliyat, sebze, meyve, et, süt, süt ürünleri ve ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. Tamamen sağlıklı besleniyoruz. Köyümüzün havası da çok temiz. Bugüne kadar hiç korona virüs vakası görülmedi. Köyümüzde dışarıda çok sayıda çalışan olmasına rağmen tedbirler en üst düzeyde. Köyümüzde hiçbir etkinlik düzenlenmiyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. İnşallah bundan sonrada görülmez" dedi.

Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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