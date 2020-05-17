Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs vaka ve ölü sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine giren Ukrayna'da insanlar gece kulüplerine akın etmeye başladı. Belli kurallarla açılan kulüplerde, kimsenin sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle karantina uygulayan ve pek çok yeri kapatan ülkeler, vaka ve ölü sayılarının azalması ile normalleşme sürecine geçmeye başladı. Normalleşme uygulaması kapsamında bazı ülkelerde bar, restoran, pazar yerleri, oteller, müze ve ibadet yerleri sınırlı şekilde yeniden açıldı.

GECE KULÜPLERİ KAPILARINI AÇTI

Bu ülkelerden biri de Ukrayna. 18 bin 291 koronavirüs vakası bulunan ülkede, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Ancak eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu. Başkent Kiev'de koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından faaliyete başlayan bazı ünlü gece kulüplerinde, salgın tedbirlerinin çoğuna uyulmadığı dikkat çekti.

Televizyon kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki ünlü bir gece kulübünde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Tüm masaların dolu olduğu, yalnızca işletme çalışanlarının tıbbi maske taktıkları, ziyaretçilerin dans pistinde ve masalarda birbirlerine çok yakın mesafede eğlendikleri dikkat çekti.

NORMALLEŞME KURALLARI

Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamaları 11 mayıs tarihinde hafifletilmeye başlandı. Bu tarihten itibaren, cafe ve restoranların yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet vermeleri gerekiyor. Bir masanın başında en fazla 4 kişinin oturmasına izin veriliyor. Faaliyet göstermesine izin verilen işletmeler arasında gece kulüpleri ise bulunmuyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da 17 Mayıs itibarıyla tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 bin 291'e yükseldi. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 57'si sağlık çalışanı, 32'si çocuk 433 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 18 bin 291'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 569'unun sağlık personeli olduğunu aktaran Stepanov, ölenlerin sayısının 17 artarak 514'e, iyileşenlerin sayısının da 210 artarak 5 bin 116'ya yükseldiğini kaydetti.

Virüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde, 38 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, iyileşenlerin sayısının 76'ya ulaştığı ve 206 kişinin de karantinada tutulduğu belirtildi.