Korona sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a iki yeni özellik geliyor Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden ilki mesaj yönlendirme, diğeri ise mesaja özel cevaplama.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, insanların internette, özellikle de sosyal medyada ciddi oranda vakit geçirmesine neden olmaya devam ediyor. Sosyal medya devleri, bu süreçte kullanım rekorları kırarken, insanların uygulamalarda daha çok zaman geçirmesi için de yenilikler üretiyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da DM için yeni bir özellik yolda gibi görünüyor. Facebook tarafından geliştirmeleri devam eden Instagram mesajları, artık bir mesajlaşma uygulaması gibi deneyim sunabilecek. WhatsApp özelliği kazanacak olan Instagram DM, çok daha kullanışlı bir hale gelecek.

İŞİN UZMANI YENİ ÖZELLİKLERİ YORUMLADI

Bugün Türkiye'nin en bilindik ve tanınmış şirketlerinin dijital pazarlamasını yapan ve sosyal medyalarını yöneten ProMedia Works Reklam Ajansı'nın kurucusu İlker Ezibay, Instagram'ın bu yeni özelliği ile ilgili olarak şu bilgilere yer verdi: "Facebook'un Whatsapp ve Instagram'ı satın almasından sonra, her bir uygulamaya has olan özellikler, diğer uygulamalara da entegre edilmiş ve bu özelliklerle birlikte bu uygulamalar kullanıcıların bir numaralı tercihi olmuştu. Pandemi süreciyle birlikte, daha önce kullanmayan insanlar bile, birbirleriyle artık sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. En çok kullanılan uygulamalar Whatsapp ve Instagram olarak dikkat çekiyor.

"MESAJLAR DAHA KOLAY PAYLAŞILIR HALE GELECEK"

Hem Whatsapp'ın hem de Instagram'ın sahibi olan Facebook, kullanıcıların daha rahat mesajlaşması için Instagram'a iki yeni özellik getiriyor. Bu özelliklerden ilki, mesaj yönlendirme olacak. Uzun süredir WhatsApp'ta bulunan bu özellik sayesinde, gelen bir mesajı farklı bir kişiye direkt göndermek mümkün hale gelmişti. Böylelikle kullanıcılar kopyala-yapıştır işlemi yapmadan mesajı paylaşabilme imkanına sahip. Bu özellik sayesinde de Instagram'da mesajlar daha kolay paylaşılır hale gelecek.

"ŞİMDİLİK DENEME AŞAMASINDA"

Diğer özellik ise mesaja özel cevaplama. Özellikle grup konuşmalarında anlaşılabilirliği artıran bu özellik, Instagram'da da yer alacak. Gelen bir mesajı seçip, onu etiketleyerek cevap gönderilecek. Bu da kalabalık mesaj içinde cevabın doğru ve anlaşılır şekilde gönderilmesini sağlayacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de Instagram mesajlar web üzerinden erişilebilir hale gelmişti. Bu özellik uzun zamandır bekleniyordu. Şimdilik bu özellikler henüz bazı ülkelerde deneme aşamasında. Türkiye'de çok nadir hesapta bu özellikler aktifleşti. Yakın zamanda bütün kullanıcılar bu özellikleri kullanmaya başlayacak."