Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği Tesla Slim yöntemi ile sıkı ve ince bir görünüm elde edebilirsiniz

Ödüllü zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı tarafından Türkiye'ye getirilen yeni yöntemi ile, korona döneminde vücutta oluşan fazlalıklardan ve yağlardan kurtulabilirsiniz. Tek seans uygulama sonrasında kas oluşumu ve aynı zamanda deri altındaki yağ hücrelerinin küçülmesiyle daralma sağlanarak sıkı ve ince bir görünüm elde ediliyor.

Bilim adamları özellikle hareket edemeyen, oturarak çalışan, evde hareketsiz kalarak kilo alan birçok kişinin ortak sorunu üzerine yeni bir tasarım geliştirdi.

Zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı ve ekibi tarafından uygulaması gerçekleşen yeni nesil teknoloji Tesla Slim, zayıflama uğruna bıçak altına yatan, çeşitli detoks programları deneyip başarısız olan, spor yapmaya zamanı olmayanlar için geliştirildi. Bu yöntem ile ameliyatsız, acı ve ağrı hissetmeksizin yağ yoğunluğu olan bölgelerde tek seans uygulama sonrasında kas oluşumu ve aynı zamanda deri altındaki yağ hücrelerinin küçülmesiyle daralma sağlanarak sıkı ve ince bir görünüm elde ediliyor.

BÖLGESEL KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Diyet ya da egzersiz ile kilo kaybı sağlansa da genetik olarak doğuştan gelen bir anatomimiz vardır ve bunu değiştirmek yalnızca diyet ile mümkün olmayabilir. Vücudun tüm bölgelerinden eşit dağılımlı veya istenilen bölgelerden kilo kaybı sağlamak için teknolojiden faydalanılabilir.

Bölgesel incelmede mucizevi bir diyet ya da egzersiz maalesef ki yoktur. Fakat yağ yakımını destekleyecek sağlıklı bir beslenme, yeterli aktivite ve cerrahi olmayan bölgesel incelme uygulaması ile birlikte, vücutta yağların yoğunlukla depo edildiği bölgelerden yağ kaybı sağlanarak incelmek mümkün.

Spor yapmaya vakit bulamayan ve diyet yapmakta zorlanan kişiler için, işte burada Tesla Slim Yöntemi devreye giriyor. Bu yöntem kişilerin yağ yoğunluğu fazla olan bölgelerinde tek seans uygulama sonrasında gözle görülür bir incelme sağlıyor.

Bölgesel yağlarınızın incelmesi için herhangi bir cerrahi yöntem uygulaması, ameliyat, spor ya da size uygun olmayan detoks programları yapmak zorunda değilsiniz. Sıkı bir vücuda sahip olmak için yalnızca 20 dakikanızı ayırarak Tesla Slim Yöntemi ile 20.000 adet mekik çekmiş gibi kaslarınızı harekete geçirerek, deri altındaki yağ hücrelerinde küçülme sağlanabiliyor.

Tesla Slim Sistemi, yağ dokusunun hacmini kalıcı olarak azaltmayı amaçlamaktadır. Bu yöntem cerrahi yöntemlerin aksine daha mütevazi ve uzun ömürlü sonuçlar vermektedir. Doğru beslenme ile birlikte desteklendiğinde yağ dokularının küçülmesinde ve vücudun yağ yakmasında bölgesel incelme sağlayabileceğimiz bir tedavi yolu çizilebilir.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN KİLO VERMEYE ETKİSİ

Fiziksel aktivite, yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte uygulandığında dolaylı olarak yağ yakımını etkiler. İncelme sağlamak istediğiniz bölgeye yönelik egzersizler yapmak, o bölgede bulunan kas dokularının korunmasını sağlayarak yağ kaybının oluşması için önemli bir destek olacaktır. Fiziksel aktivite bölgesel olarak incelmenize katkı sağlayacağı gibi metabolizmanızı hızlandırıp, yaşam kalitesini de arttıracağı çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetişkin bireylerde haftada 150 saat egzersiz yapmak başta kalp sağlığı olmak üzere birçok kronik hastalığa fayda sağlar. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, HDL seviyesini arttırır ve kilo kontrolü için çok faydalıdır.

Yoğun iş temposuyla spor yapmaya vakit bulamayanlar ya da spor yapmayı sevmeyenler için egzersiz yapmak sıkıcı veya yorucu gelebilir, hal böyle olunca çok vakit alan ve yorucu egzersizler yerine Tesla Slim uygulamasıyla konforunuzdan ödün vermeden, masaj koltuğuna uzanarak egzersiz yapmak mümkün. Dolayısıyla bu yöntem sayesinde efor sarf etmeden hem sıkılaşıp hem de yağlarınızdan kurtulabiliyorsunuz.

TESLA SLİM UYGULAMASI NEDİR?

Yağ oranı olan bölgedeki kasları uyararak, dokunun sıkılaşarak toparlanmasını sağlayan Tesla Slim Sistemi, klinik araştırmalarda kanıtlanmış teknolojik bir yöntemdir. Deri üzerinden elektromanyetik bir enerji ile kasları uyarıcı sinyaller göndererek sayamayacağımız kadar fazla sayıda kasların kasılmasını sağlar. Örneğin 20 dakika gibi bir kısa zamanda kasların 20.000 kez kasılmasıyla kasları geliştirirken yağ yakımı devreye girer. Kaslar harekete geçerek hücrelerin canlanmasıyla aktif spor efekti ile depolanmış yağların enerjiye dönüştürülüp yakılması sağlanır, dolayısıyla elastikiyet kaybı yaşayan dokunun toparlanıp sıkılaşması gerçekleşir. Seans sonucunda Tesla Slim uygulanan kişilerde 13 cm 'e kadar daralma oluşarak kısa zamanda 2 beden küçülüp ince bir görünüme sahip olunur.

Tesla Slim, yağ oranı fazla olan karın ve çevresi, bacak, kol ve kalça gibi bölgelere uygulandığında yağ hücrenizi aktif hale getirirken bölgedeki kaslarda uyarım sağlayarak kan dolaşımını arttırır, enerji metabolizmasının hızlanmasıyla kalori yakımı başlar. Özellikle kalça kaldırmada etkili olan bu sistem ünlülerin de tercihi.

10 yaşından 75 yaşına kadar uygulanabilen bu sistem fit bir vücuda sahip olmak isteyenlere yorulmadan uzun vakitler harcamadan kısa sürede sonuç alınmasına olanak sağlıyor.

KİLO ALMAMAK İÇİN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN KURALLAR

Bazen her şeyi doğru yaptığınızı hissedersiniz, ancak yine de sonuç alamazsınız. Kilo vermeye çalışıyorsanız, bu süreçte en önemli şey farkındalıktır. Çoğumuzun günlük ne kadar ve neler yediğimize dair hiçbir fikri yoktur. Yani ne kadar ya da ne yedik günlük olarak bunun hesabını yapamıyoruz.

TÜKETTİĞİNİZ BESİNLERİN OLUMLU YA DA OLUMSUZ ETKİLERİNİN FARKINDA OLUN

Ekmek yemiyorum diyerek karbonhidratı hayatınızdan çıkardığınızı düşünüyor olabilirsiniz fakat çayınızı – kahvenizi şekerli içiyor ya da porsiyon kontrolüne dikkat etmeden meyve tüketiyorsanız vücudunuzda karbonhidrat ve kan şekeri dengesi bozuluyor olabilir. Böylelikle fazla insülin salınımına dolayısıyla kilo kaybını engellemeye sebep olabilirsiniz. Karbonhidrat, yağ ve protein dengesi doğru kurulmalıdır. Fazla alınan karbonhidrat, protein ve yağ vücutta yağların depo şekli olan trigliseritler olarak yer alır.

YİYECEKLERDE KULLANDIĞINIZ YAĞ MİKTARINI GÖZ ARDI ETMEYİN

Şöyle ki pişirdiğimiz yemeğe eklenecek yağ ya da tercih ettiğiniz yiyeceklerdeki krema gibi yağ oranı yüksek besinleri farkında olmadan sık sık tüketiyor olabilirsiniz. Hayvansal kaynaklı ve trans yağlardan ziyade bitkisel kaynaklı yağlar tüketmek daha doğru olacaktır.

SOFRALARINIZI SEBZE VE MEYVELER İLE RENKLENDİRİN

Ülkemizde çoğu kişi ne yazık ki lif bakımından yetersiz besleniyor ve bağırsak problemleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla taze meyve-sebze ve bol posalı tahıl ürünleri tüketmek hem bağırsak sağlığı hem de beden sağlığı için önemlidir.

KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN

Fazla aynı zamanda gereksiz tuz, şeker, un ve alkolden uzak durmak sağlıklı beslenme konusunda atılacak en önemli adımlardan biridir. İçeriği bilinmeyen, yağ-şeker oranı fazla olan paketli gıdalardan, işlenmiş ve kızartılmış gıdalardan uzak durmak yağ yakma mekanizmasına destek olacaktır.

YETERLİ SU İÇMEK KENDİNİZE YAPACAĞINIZ EN GÜZEL İYİLİK

Özellikle kış günlerinde su gereken değerin çok altında tüketiliyor. Oysaki su vücudumuz için hayati önem taşıyan bir maddedir. Su tüketimi kişiden kişiye değişmektedir, yeterli su tüketmek sağlık için yararlı olduğu kadar toksinlerin vücuttan atılmasında da önemlidir.

3 GÜNLÜK ARINMA PROGRAMI İLE 3 KİLO VERİN

Kahvaltı:



4 yemek kaşığı yoğurt

1 ince dilim ananas

1 yemek kaşığı nar

2 tüm ceviz

Öğle:

2 adet yumurta ile yapılmış otlu omlet (dereotu/ maydanoz/ ıspanak vs + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

Ara Öğün:

1 fincan yeşil çay

10 adet çiğ badem

Akşam:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 ince dilim ananas

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Tarçın

Gece: 1 fincan papatya çayı

*Arınma Programı sağlıklı bireyler için uygundur. Kronik hastalıkları olan ve hamileler uygulamamalıdır.

Bilim adamlarının geliştirdiği zayıflamada teknoloji harikası Tesla Slim,şimdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı'nın İstanbul'da Şişli ve Ataşehir'deki şubelerinde uygulanıyor.

Tesla Slim hakkında uzmanlardan bilgi almak ve ön rezervasyon yaptırmak için Mecidiyeköy şubesine ulaşmak isteyenler 0 533 660 39 93 Ataşehir şubesine ulaşmak isteyenler ise 0 533 402 96 69 numaralı hatlardan ulaşabilir. Ayrıca profesyonel uzmanlardan detaylı muayene ve ön görüşme ücretsiz!

Öte yandan yenilikleri takip etmek için Meltem Şarkışlalı resmi instagram hesabı olan "@meltemsarkislaliofficial", Mels Slim Light Instagram hesabı olan "@melsslimlight" hesaplarından merak edilenleri sormak için ulaşmanız mümkün.