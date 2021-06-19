Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
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Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'ni etkisi altına alınan deniz salyası, belediye tarafından temizlik yapılmasının ardından yeniden yüzeye çıktı. Tekneleri çepeçevre saran salya havadan görüntülendi. Salya nedeniyle balıkçıkların çok zor durumda olduğu ve denizdeki 140-150 tür balıktan geriye 2-3 türün kaldığı ifade edildi.

Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde deniz salyası (müsilaj), belediyenin deniz süpürgeleriyle temizlik yapmasına rağmen yeniden görüldü. Tekneleri çevreleyen salya drone ile havadan görüntülendi.

"BALIKÇIKLAR ZOR DURUMDA"

Eskihisar'da balıkçılık yapanların, müsilajdan çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, "Sahilde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilajın çevreye verdiği zarar da devam ediyor. Temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı ama şu anda 2-3 çeşit balığımız var" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİ'NİN EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNU"

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün yaptığı açıklamada Marmara'daki salya sorununa dikkat çekerek, "Kocaeli olarak, 111 bacayı kontrol eden sistemleri, hava kalitesini ölçen 13 yer istasyonumuzu, bütün vidanjörlerdeki çiplerimizi, bütün dere yataklarını anlık olarak takip edecek sistemlerimizi değerlendirdiğimizde Marmara Bölgesi ve Türkiye'de çevre konusunda en ileri şehirlerden biri olduğumuz konusunda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Ancak son dönemde müsilaj konusu Marmara Denizi'nin en önemli çevre sorunu olarak karşımızda duruyor" dedi. Yavuz, müsilajla mücadele kapsamında fosfor ve azot miktarının düşürülmesi gerektiğini, bunun da ileri biyolojik arıtmayla mümkün olabileceğini vurguladı.

Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

"MÜCADELE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Valilik koordinasyonunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yavuz, "Bununla ilgili İl Acil Eylem Planı hazırlığı da yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Müsilaj sorununun tam olarak ortadan kaldırılabilmesi için özellikle evsel atıkların tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi gerekiyor. Şehrimizdeki yaklaşık 1 milyon metreküp evsel ve sanayi atığın özellikle arıtılması konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerine yer verdi.

İşte Eskihisar sahilinden görüntüler:

Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası
Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası
Haber Yorumları (4)
ANGEL OFDEATH: kurtulus istambul kanali
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DENİS GUL: Sadece deniz üstünden değil. Denizin dibinden de süpürme işlemi yapılması gerekiyor. Dibten gelen atıkların pislikleri. Deniz Dibinide temizleyin.
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KOBRA MURAT : 3. fotograftaki sol altta yesil olan sey dere cikisi degil mi? Peki hakikaten dere mi? Tesekkurler baska sorum yok...
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