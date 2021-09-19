İstanbul'da görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bir süreden beri beklenen yağış dün akşam saatlerinde şehirde etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle pek çok vatandaş zor anlar yaşandı.

VOLDEMORT'A BENZETİLDİ

Yıldırımların geceyi aydınlattığı İstanbul'daki bulut silueti dikkat çekti. Bazı kullanıcılar korkunç yüzlü bulutu Nikola Tesla'ya benzetirken bazıları ise Harry Potter'in kötü karakteri Voldemort'a benzetti. Bulut paylaşımı 'Voldemort' etiketiyle Twitter'da TT oldu.

"LORD VOLDEMORT GERİ DÖNDÜ"

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımda esprili bir dille "Lord Voldemort geri döndü" sözlerine yer verdi.

VOLDEMORT KİMDİR?

Lord Voldemort, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin ortaya çıkma nedeni olan kurgusal karakterdir. Baş kahraman Harry Potter'la yüzleşen ve kitaptaki büyü dünyasının başına bela olan bu kötü karakter, çökük gözleri ve yılan gibi burnuyla Harry Potter evreninin korkulan yüzlerinden birisi olarak biliniyor.

NİKOLA TESLA KİMDİR?

Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist. Günümüzde alternatif akım elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmakta.

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