İstanbul'da görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı - Haberler
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İstanbul'da görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Dün akşam saatlerinde İstanbul yağışlara teslim oldu. Bazı ilçelerde yağış ve yıldırımlar etkili olurken, şehir semalarında görülen korkunç yüzlü bir siluet pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Nikola Tesla'ya benzetilen bulutu sosyal medyadaki kullanıcılar ise Harry Potter evreninin kötü karakteri Voldemort'a benzetti. Kullanıcılar, Voldemort etiketiyle bulutu yüzlerce kez paylaştı.

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

Bir süreden beri beklenen yağış dün akşam saatlerinde şehirde etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle pek çok vatandaş zor anlar yaşandı.

Yıldırımların geceyi aydınlattığı İstanbul'daki bulut silueti dikkat çekti. Bazı kullanıcılar korkunç yüzlü bulutu Nikola Tesla'ya benzetirken bazıları ise Harry Potter'in kötü karakteri Voldemort'a benzetti. Bulut paylaşımı 'Voldemort' etiketiyle Twitter'da TT oldu.

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımda esprili bir dille "Lord Voldemort geri döndü" sözlerine yer verdi.

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

Lord Voldemort, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin ortaya çıkma nedeni olan kurgusal karakterdir. Baş kahraman Harry Potter'la yüzleşen ve kitaptaki büyü dünyasının başına bela olan bu kötü karakter, çökük gözleri ve yılan gibi burnuyla Harry Potter evreninin korkulan yüzlerinden birisi olarak biliniyor.

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist. Günümüzde alternatif akım elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmakta.

İstanbul'da görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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