Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filminin görüntülerine ulaşıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı. Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği öğrenildi. Görüntülerde Gültekin ve arkadaşlarının tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları görülüyor.

Kaynak: İHA