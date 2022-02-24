Korku apartmanında başkan şiddeti

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli bina, yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Binadakilerden bazıları evlerini boşalttı, tehlikeye rağmen kalmayı sürdürenler de yaşadıklarını DHA'ya anlatıp yardım çağrısında bulundu. Bu sırada gelen Belediye Başkanı Ali Aydın, heyelanı basına haber verdiğini öne sürdüğü Eyüp Emin Erdoğan'ı yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları görüntüleyen DHA muhabirini de engellemek isteyen Aydın, "Bu kişiler belediyeye müracaat etmeden basına bilgi veriyorlar" dedi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli binada yıkılma tehlikesi oluştu. Binada yaşayanlardan bazıları, dairelerinden ayrılarak, ilçede kiralık eve taşınırken, kimileri de yıkılma riskine rağmen kalmaya devam etti. Mahalle yolunun bir kısmının da çöktüğü heyelanda yaşadıkları korkuyu DHA'ya anlatanlar, yardım beklediklerini söyledi.