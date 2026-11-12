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Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da

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Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimiyle artık bir anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını savunan Trump, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı" dedi. İran'a yönelik ekonomik baskılara da değinen Trump, "Paraları bizde, hem de yüzlerce milyar dolar. Ve boğazlar da bizde!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran ile yürütülebilecek müzakerelere yönelik konuşan Trump, ABD'nin artık bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını savundu.

Trump, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı" diyerek Tahran yönetimine yönelik tutumunu ortaya koydu.

"PARALARI DA BOĞAZLAR DA BİZDE"

İran'a yönelik ekonomik baskılara da değinen Trump, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

ABD Başkanı, "Paraları bizde, hem de yüzlerce milyar dolar. Ve boğazlar da bizde!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri, İran'ın mali kaynakları ve boğazlar üzerindeki kontrolüne ilişkin ABD'nin tutumuna yönelik yeni bir açıklama olarak kayıtlara geçti.

VANCE'E DEMOKRATLARLA İLGİLİ TALİMAT

Trump, açıklamasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in görevlerine de değindi. Vance'e Demokrat Parti hakkındaki yolsuzluk iddialarına odaklanması talimatını verdiğini belirten Trump, "Vance'e tüm dikkatini Demokratların yolsuzluğuna vermesini söyledim" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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