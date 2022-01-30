Koreli gibi görünmek isteyen fenomenden çılgın adım! Cinsel organını küçülttürecek

Dünyanın en ünlü grupları arasında yer alan Koreli şarkı grubu BTS'nin ünlü solisti Jimin'in hayranları, çılgınlıkta sınır tanımıyor. Jimin'in en tanınan hayranları arasında yer alan İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London'un çılgın adımı pes dedirtti.

BTS'nin solisti Jimin

DAHA ÖNCE ESTETİĞE 200 BİN STERLİN HARCADI

Jimin'e benzemek için daha önce çok sayıda kez estetik masasına yatan ve bu ameliyatlar için toplamda 200 bin sterlini gözden çıkaran London, ameliyat olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İngiliz fenomen Oli London

SON ÇILGINLIĞI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Fenomen, Jimin'e benzemek için son olarak yapması gereken şeyi de açıkladı. Buna göre önümüzdeki günlerde yeni estetik ameliyatları için Tayland'a seyahat etmeye hazırlanan London, cinsel organının küçültmek istediğini aktardı. London, bu yolla tamamen Koreli gibi görüneceğini düşünüyor.

Haberler.com - Dünya