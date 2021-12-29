KORE GAZİSİ SÜLEYMAN ÖZBİLGİN VEFAT ETTİ - Haberler
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KORE GAZİSİ SÜLEYMAN ÖZBİLGİN VEFAT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Özbilgin (92) hayatını kaybettiKorkuteli'ne bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan Süleyman Özbilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Özbilgin (92) hayatını kaybetti

Korkuteli'ne bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan Süleyman Özbilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özbilgin, Çomaklı mahallesinde düzenlenecek merasiminin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Özbilgin son katıldığı törende Kıbrıs gazileriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.

KORE GAZİSİ SÜLEYMAN ÖZBİLGİN VEFAT ETTİ

KORE GAZİSİ SÜLEYMAN ÖZBİLGİN VEFAT ETTİ

KORE GAZİSİ SÜLEYMAN ÖZBİLGİN VEFAT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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