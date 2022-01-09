Koramaz Vadisi ve Kültepe için çalışmalar sürüyor

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu; "Alan yönetimini becerebilirsek Koramaz Vadisi'nin sınırları belli olacak, bu sınırlarda bir muhatap olacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde bunu sağlamış olacağız" dedi.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Koramaz Vadisi civarında tahribatların olduğunu aktaran Erkiletlioğlu, derneğin kurulduktan bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Erkiletlioğlu; "Bizim Kültepe Koramaz Derneği'ni kurmamızdaki maksat; Kültepe ve Koramaz'ın yeteri kadar tanınması, yeterli ilgiyi görmeyi sağlamak. Bunu sağlamak üzere çoğunluğu akademisyen olan arkadaşlarımızla bu işe sahip çıkmak üzere içinde para olmayan bir işe soyunduk. Bu işe gönül verdik. Geçen sene kuruldu derneğimiz. Derneği kurduktan sonra özellikle Koramaz Vadisiyle ilgili çalışma yaptık. Alan yönetimini becerebilirsek Koramaz Vadisi'nin sınırları belli olacak, bu sınırlarda bir muhatap olacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde bunu sağlamış olacağız. İkinci sıkıntı; Koramaz Vadisi'nin hemen çevresinde taş, kum ocakları gibi zarar veren ocaklar var. Hem görünümü bozuyorlar, hem havayı bozuyorlar. Bunu önlemek üzere bir çalışmamız var. Onun dışında çok büyük bir tahribat var; oradaki yapılarda definecilerin kazıları var" dedi.

"2 tarihi ağaç için başvuruda bulunduk"

Büyük Bürüngüz'de bulunan 2 tarihi ağaç için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını ifade eden Dernek Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy; "Büyük Bürüngüz'ün çevresinde Andon mevkinde Andon kavakları olarak bilinen 2 tane tarihi kavak var. Yanında oldukça eski yerleşim yeri var. Bir su kaynağı var aynı zamanda ve iki tane büyük devasa kavak ağacı var. Ziyaret ediliyor, geçmişe dönük bir sürü hikaye var. Bizim, bu ağaçların anıt ağaç olarak değerlendirilmesi ve korunması için birkaç kez başvurumuz oldu. Bu arada Koramaz Vadisi'nin UNESCO Geçici Listesi'ne girmesinden sonra bölgenin daha ön plana çıkmasıyla beraber her şeyin daha değerli olduğunu anlamaya başladık. Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu ağaçların korunması için başvuruda bulunduk. Bu kadar yaşlı hikayesi olan etrafımızda başka bir ağaç yok" diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bilgin Yazlık da Koramaz Vadisi ve Kültepe'nin gençler arasındaki farkındalığı artırmak için projeler geliştirdiklerini söyledi. Yazlık; "Projenin hedefi 16-29 yaş arasındaki genç nüfusu özellikle Koramaz Vadisi ve Kültepe'deki yer alan tarihi ve kültürel doğal varlıkları kullanarak kültür endüstrisi alanında çalışma yapmasını sağlamak üzere bir yarışma ve ardından bir takım girişimcilik faaliyetleri ile devamında sergi ve atölye çalışmalarını içeren bütünsel bir yaklaşımla proje geliştirdik. Burada amacımız; gençlerin hem fotoğraf ve kısa video ile yeteneklerini geliştirmek hem de vadi ve Kültepe'nin gençler arasındaki farkındalık oranının yükseltilmesine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkan Yardımcısı ve Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu da; Kültepe ile Koramaz Vadisi'nin UNESCO Geçici Listesi'nden kalıcı listeye kaydedilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

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