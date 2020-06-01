Koramaz Vadisi'nde bilimsel çalışmalar başladı
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Koramaz Vadisi'nde bilimsel çalışmalar başladı

Sayısız tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kayseri'nin eşsiz değerlerinden olan ve UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bilimsel çalışmalara başlandı.

Koramaz Vadisi'nde bilimsel çalışmalar başladı
01.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:58

Sayısız tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kayseri'nin eşsiz değerlerinden olan ve UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bilimsel çalışmalara başlandı. Bu amaçla Kayseri'ye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Koramaz Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Bitkisel çeşitliliği ve tarihi dokusuyla önemli bir yer tutan Koramaz Vadisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle adını dünyaya duyuruyor. Geçtiğimiz aylarda UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde bilim insanları çalışmalarına başladı. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde destek sağlanan bilim insanları Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın desteğiyle çalışmalarına başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Özgül ve Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı Koramaz Vadisi'ndeki bitkisel ve hayvansal çeşitliliği inceledi. Bölgedeki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Hakan Allı, "Buraya geleli üç gün oldu ama iki gündür Koramaz Vadisi'nde arazi çalışmaları yapmaktayız. Ben kısaca şöyle demek istiyorum, Koramaz Vadisi Kayseri için gizli bir cennet. Yalnız bu cenneti henüz fark etmemişler. Biz de onların fark etmeleri için yardımcı olmaya geldik. Ürün çeşitliliği anlamında gerçekten de çalışılması gereken bir yer. Vadi yaklaşık 12 kilometre çok güzel bir alana sahip. İçerisinde bol miktarda farklı canlılarla birlikte mantarlarda bulma şansımız oldu. Bunun haricinde orada diğer canlılara da rastlamanız mümkün. Bu alanın çalışılmasının oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Kayseri'ye kazandırılacak bir alan olduğunu düşünüyorum" dedi. Doç. Dr. Allı, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalara verdiği destek ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Ihlara Vadisi'nde de çeşitli çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Özgül ise Koramaz Vadisi'nin zarar görmemiş ve korunaklı bir yer olduğunu belirtti. Biyoçeşitlilik açısından Koramaz Vadisi'nin önemli bir yer olduğunu söyleyen Doç. Dr. Okan Özgül, "Daha önce ben Ihlara Vadisi'nde çalıştım iki yıl boyunca. Orada turizm ilerde olduğu için yeteri kadar korunan bir bölge değil. Ama Koramaz Vadisi'ne baktığımız zaman Ihlara'ya göre daha şanslı. Çünkü burada doğa henüz zarar görmemiş. Çeşitli canlılar zarar görmemiş. Biyoçeşitlilik açısından çok önemli bir yer. Henüz şu an incelemeler devam ediyor. Sonuçlardan ümitliyiz. Çok güzel bir alan. Turizm olarak Ihlara'dan daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha korunaklı daha güzel ve vejetasyonu çok iyi. Ayrıca Koramaz Vadisi'nde doğa da tahrip edilmemiş. Ihlara'da her sene turistler geleceği için orada bazı çalışmalar yapılıyor. Bu da doğaya çok zarar veriyor. ve sadece turizm düşünülüyor. Ama burada doğa gerçekten çok iyi" şeklinde konuştu.

Koramaz Vadisi'ne verdiği emekler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten ve aynı zamanda da Antarktika'ya giden Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Alıcı da, "Ben de likenler konusunda uzmanım. Koramaz Vadisi'ni daha önceden de ziyaret ettik. Diğer arkadaşlarında söylemiş olduğu gibi gerçekten oldukça ilginç bir biyoçeşitliliğe sahip. Son derece korunaklı bir bölge. Ülkemizin eko turizm çalışmalarının geleceği için gerçekten önemli olabilecek bir yer. Bu konudaki emekleri için Memduh Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bilimsel çalışmalar farklı öğretim üyelerinin katılımıyla devam ettirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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