Köpeklere zarar verdiği iddia edilen akademisyene beraat

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, üniversitede öğretim görevlisi S.G.K., oturduğu apartmanın otoparkına sığınan sokak köpeklerini suyla ıslatıp, elindeki çubukla kovaladığı iddiasıyla 'mala zarar verme' suçundan hakkında açılan davada beraat etti.

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, 22 Eylül 2020'de binanın otoparkına sığınıp, daha sonra beslemeye başladığı sokak köpeklerinin battaniyeleri ile mamalarının ıslak olduğunu fark etti. Yumuşak, battaniye ve mamalardan çamaşır suyu kokusu gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin, çamaşır suyu bidonuna su doldurarak, köpeklerin yattığı yerdeki battaniyelere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak otoparktan çıkardığı anlar yer aldı. Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. S.G.K.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de 'delil' olarak kabul edildi. Ayrıca S.G.K.'nin köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğü ile ilgili bilirkişi raporu, dosyaya girdi.

Mahkeme sonrası yazılı açıklama yapan S.G.K.'nin avukatı Kazım Barış Ün ise müvekkilinin sokak hayvanlarına zarar vermediğinin mahkeme kararıyla ortaya çıktığını belirterek, Neslihan Pınar Yumuşak'ın kendisini 'avukat' olarak tanıttığını ve bu nedenle Ankara Barosu Başkanlığı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.