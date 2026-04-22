"Ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

Tekirdağ'da lüks otomobiliyle dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis tarafından bir sitenin otoparkında yakalandı. 2,32 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracı bağlanırken ceza almaktan kurtulamadı.

Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsü, bir sitenin otoparkında yakalandı. "Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı.

Çorlu ilçesinde seyir halinde denetimlerde bulunan İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi, Erdal İnönü Caddesi üzerinde lüks bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Aracın durmaması üzerine trafik ekibi takibi sürdürdü. Araç sürücüsü birkaç dakika sonra aynı cadde üzerindeki bir sitenin otoparkında yakalandı. Trafik polisinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı aracın bağlanacağını duyması üzerine sürücü O.C., "Ağabey ehliyetimi alın ama arabayı men etmeyin. Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek polise dakikalarca dil döktü. Sürücü itiraz etse de cezadan kurtulamadı. Otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konulurken, yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü O.C. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
