Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Bakırköy İcra Dairesi tarafından Ambalajsan A.Ş.’nin yüzde 100 hissesi açık artırmayla satışa çıkarıldı. 1 milyon TL sermayeli şirketin tamamı için muhammen bedel 63,8 milyon TL olarak belirlendi. İhale süreci haziranda başlayacak ve UYAP üzerinden iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek; satışla birlikte tüm yönetim hakları devredilecek.

Bakırköy İcra Dairesi aracılığıyla yürütülen süreç kapsamında, Ambalajsan Ambalaj Tekstil Turizm Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 hisse yapısı açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

TÜM HİSSELER YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Ödenmiş sermayesi 1 milyon TL olan tek pay sahipli anonim şirketin borçluya ait 1.000 adet hissesinin tamamı satışa sunuldu. İhale kapsamında şirketin tüm yönetimsel hakları yeni sahibine devredilecek.

MUHAMMEN BEDEL 63,8 MİLYON TL

Bilirkişi raporuna göre şirketin toplam piyasa değeri 63 milyon 870 bin 693 TL olarak belirlendi. Satış, UYAP e-Satış portalı üzerinden elektronik ortamda teklif verme usulüyle gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, 2025/5541 TLMT. dosya numarası üzerinden detaylara erişebilecek.

İHALE HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

Şirket için iki aşamalı ihale takvimi oluşturuldu. İlk artırma 2 Haziran 2026 saat 10.25’te başlayacak ve 9 Haziran 2026 saat 10.25’te sona erecek. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci artırma 30 Haziran 2026’da başlayıp 7 Temmuz 2026’da tamamlanacak.

GENİŞ FAALİYET ALANI DİKKAT ÇEKİYOR

İcradan satışa konu olan Ambalajsan A.Ş., tekstilden enerjiye, petrolden turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösterme yetkisine sahip. Şirketin tamamının tek seferde satışa çıkarılması, yatırımcılara tüm kontrolün devredilmesi anlamına geliyor.

SÜREÇ UYAP ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Satış süreci, ilan edilen takvim doğrultusunda UYAP e-Satış sistemi üzerinden kamuya açık şekilde yürütülecek ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

