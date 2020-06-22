Köpekler günde kaç saat uyumalıdır? Köpeklerin uyku düzenini etkileyen faktörler nelerdir? Köpek yaşları ve uyku düzeni arasındaki bağlantı nedir? Köpek uyku düzeni nelere sebep olur? Köpek ve günde uyuması gereken saat hakkında tüm bilgiler haberimizde

Köpeğiniz sürekli uyuyor veya günde uyuması gerektiğinden daha az uyuyorsa, bunun nedenini merak edebilirsiniz. Her köpek birbirinden farklı olarak yaşamını sürdürür. Irk özellikleri uyku düzenini de etkiler. Köpeklerde tıpkı insanlar gibi bazı faktörler köpeklerin uyuma sürelerini değiştirir. Köpekler yaşlarına, günlük aktivitelerine ve hastalık türlerine göre çeşitlilik gösterir. Yavru, yetişkin ve yaşlı köpeğin uyku düzeni birbirinden farklıdır. Yavru köpek ve yaşlı köpekler uykuya yetişkin köpeklere göre daha fazla ihtiyaç duyarlar.buna ek olarak beslenme düzeni de köpeklerin uyku sürelerini etkiler. Sağlıklı tüketilen yemekler, köpeklerde hazımsızlığa sebep olmaz ve daha rahat uyumlarını sağlar. Fazla yenen yemeklerde köpeklerde rahatsızlığa sebep olur. Bu yüzden gereğinden fazla yemekten kaçınılmaktadır. Fiziksel rahatsızlıklar köpeklerin stresli ve agresif olmasına sebep olur. Özellikle kemik problemi yaşayan köpekler uyuyamaz ve daha da huzursuz olurlar. Sağlık problemlerinde hemen veteriner hekime başvurmalı, tedavi ettirilmelidir.

UYKU SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞ

YAVRULARDA UYKU PROBLEMİ

Uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösterir. Yeni doğmuş yavru köpek, diğerlerine göre uyku ihtiyacı daha fazladır. Yeni doğmuş bebek gibi, köpeğin düzenli olarak gelişmesi için günde 15-20 saat uykuya ihtiyacı vardır. Bağışıklık sistemi ve kemik gelişimi için bu uyku düzenine dikkat edilmelidir.

YETİŞKİN KÖPEKLERDE UYKU DÜZENİ

Yavru köpek yetişkinliğe geçtikçe uyku düzeni değişecek ve daha az uykuya ihtiyaç duyacaktır. Daha az uykuya ihtiyaçları olsa da köpeklerin insanlardan daha çok uykuya ihtiyaçlarını olduğunu unutmamak gerekir. Yetişkin köpeğin günlük uyuma süresi, 15-16 saat arasında değişmektedir. Köpeğiniz bu süre zarfında daha az veya çok daha fazla uyuyor ise veteriner hekime danışmalısınız. Bunun nedeni sağlık problemi olabilir.

YAŞLI KÖPEKLERDE UYKU DÜZENİ

Yaşlı köpek türleri, genç köpek türlerine göre daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Günlük aktivitelerinde daha çok yorulur ve dinlemek isterler. Tıpkı yavru köpek hallerine dönerler.

Yaşlandıkça eklem ağrıları köpeklerde fazla görülür. Bu durum uyku düzenini etkiler. Yaşlı köpekler, kas ağrılarından dolayı uyuyamaz ve agresif olurlar. Böyle bir durumda veteriner hekime başvurulmalı, gerekli tedaviler yapılmalıdır.

YEME DÜZENİ

Sıklıkla akıllarda kalan sorulardan biridir. Günlük ne kadar miktar mama verilmelidir? Çoğu veterine göre hazımsızlık yaşamaları için küçük porsiyonlarda sık sık verilmesidir. Köpeğin önüne ne kadar fazla koyarsanız o kadar yiyecektir. Sık sık az miktarda mama mide problemi yaşamasını engelleyecektir. Fazla yediği takdirde metabolizması bozulabilir. Yavru köpeklere günde en az 4 öğün mama verilmelidir. Sık beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Köpek 3-6 aylık olduğunda, günde 3, 6-14 aylık aylık olduğunda ise 2 öğün verilmelidir. Yeme miktarı köpeğin günlük yaşamının çoğunu etkiler, yapacağı egzersizi, oynayacağı oyunu ve en önemlisi uyku düzenini etkiler. Metabolizma ve mide problemi yaşadığında, uykusu dağılacak ve uyuması gereken saatten daha az uyuyacaktır. Buda gün boyu huzursuz olması anlamına gelir.

ÇEVRE

Köpeğin yaşam ortamı, bütün hayatını etkiler. Bazı köpek türleri fazla özgürdür. Bu karakterdeki köpekler apartman hayatlarında yaşıyorlarsa, bu onlar için büyük problemdir. Rahatça dolaşabilecekleri, koşabilecekleri alanlara ihtiyaç duyarlar. Böyle köpekler büyük bahçeli evde bakılmalıdır. Böylece enerjilerini rahataça dışarıya atabilir daha huzurlu ve rahat günlerini geçirebilirler. Küçük, kırılgan köpekler, sahiplerinden çok uzakta olmak istemezler kendilerini güvende hissetmezler. Bu ırktaki köpekler daha küçük ve korunaklı alanda daha mutlu olurlar. Bu özellikler köpeklerin bütün kararlarını, psikolojilerini ve günlük yaşam fonksiyonlarını etkiler.

Çoğu günlerinin yarısını uyuyarak geçirir. Geri kalan zamanın çoğunu ise dinlenerek geçirir.

EGZERSİZ

Köpekler sağlıklı ve düzenli uyku için günlük egzersiz yapmalıdır. Uyku düzensizliği köpeğin yaşam kalitesini düşürür. Düzenli egzersiz köpeğin daha rahat uyumasına yardımcı olur. Günde en az yarım saat egzersiz yapmalı, çeşitli oyunlar oynamalıdır. Uyku problemi yaşamaya başladığında sizin içinde hayat zorlaşacaktır. Düzenli uyku sakin ve stressiz köpek demektir. Uykusunu almamış köpek oldukça fazla huzursuzluk çıkaracaktır. Bu yüzden günlük egzersiz düzenini aksatmamalısınız.Köpek kaç yaşında olursa olsun günlük egzersizlerini yapmalı ve enerjisini dışarı atmalıdır.

Hareketsiz köpek birçok sağlık problemi yaşayabilir. Bunlardan bazıları, kalp ve solunum problemi, bağırsak problemi olur. Spor aynı zamanda köpeklerin kaygı problemine de iyi gelir. Köpekler spor yaptıkları zaman sosyalleşir ve kaygı bozukluğu zaman içinde yok olur. Kaygı, psikolojik olarak hayvanları oldukça fazla yaratmaktadır. İştah kaybına, uyku problemlerine sebep olur.

SAĞLIK PROBLEMLERİNDE

Mide problemlerinde, nefes daralmalarında yada herhangi bir ağrılı kist probleminde köpek, tedavi edilmelidir. Nefes darlığı yaşandığında uykusunda horlayabilir ve salyası akabilir. Bu durum hem sizin uyku düzeni ve sürenizi hem de köpeğin uykusunu etkileyecektir.

FİZİKSEL RAHATSIZLIKLARDA

Uyku problemini en çok etkileyen faktördür. Köpekte herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissettiğinizde veteriner hekimine götürmelisiniz. Kemik ağrılarında köpekler uyumakta güçlük çeker. Özellikle büyüme aşamasındaki yavru köpeklerde sıklıkla görülür. Yaşlı köpeklerde de sık rastladığımız bu fiziksel sağlık problemi uyku problemi yaratacaktır.

KÖPEKLER NEDEN UZUN SÜRE UYUR?

Köpekleri iyi gözlemlediğinizde oyun oynamanın ve yemek yemenin dışındatüm gün uyuyabilir. Bu durum sizi korkutmasın çünkü genelde köpekler fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun en büyük nedenlerden biri sıkılgan varlık olmasıdır.. Yapacak bir şey bulamadığında ilk yapacağı şey uyumaktır. Fiziksel rahatsızlığı olmayan, günlük aktivitelerini yapan köpekler günde 16 saat uyuyabilirler.

Yeterli, miktarda uyumayan köpeğin sorunu belirlenmelidir. Yukarıda belirtilen nedenlerden birini köpek yaşıyorsa, sorun ortadan kaldırılmalıdır. İnsanlardan daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Veteriner hekim kontrolünde uyku düzensizliğin sebebi belirlenmeli ve bunlar tedavi edilmelidir.