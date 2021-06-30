Konyalı Mehmet'i mutluluktan havalara uçuran LGS başarısı
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Konyalı Mehmet'i mutluluktan havalara uçuran LGS başarısı

Konyalı Mehmet'i mutluluktan havalara uçuran LGS başarısı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Mehmet Özer, başarının mutluluğunu yaşıyor.

Konya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Mehmet Özer, başarının mutluluğunu yaşıyor.

PEMA Koleji öğrencisi Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli, planlı ve programlı çalışmayla başarılı olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde bazı sorunlar olsa da çalışmaya devam ettiğini dile getiren Özer, ailesinin ve çevresinin desteğiyle bunun üstesinden geldiğini vurguladı.

Özer, ablasının da bu yıl üniversite sınavına girdiğini belirterek, "Bizim ev bu yıl curcuna yeriydi, birlikte çalıştık. Çok mutluyum, gurur verici bir duygu, tam yaptığımı öğrendiğimde havalara uçtum. Annem benden daha heyecanlı bunu hissedebiliyorum, babam da heyecanlı ve ikisi de çok gururlu." diye konuştu.

Sayısal ağırlıklı bir bölüm seçmeyi planladığını dile getiren Özer, "Mesleğimi daha seçemedim, mühendislik ya da bilim insanlığı olabilir. Bilime ve matematiğe ilgi duyduğum, insanlığın yararına bir şeyler yapabilmek için sayısal alan istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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