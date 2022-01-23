Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kenti, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalde çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyumak zorunda kaldı.

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı.

YOLCULAR YERE UZANARAK UYUDU

Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

?"ARAÇ İÇİNDE BEKLİYORUZ"

Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz.

İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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