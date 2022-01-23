Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor - Haberler
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Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kenti, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalde çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyumak zorunda kaldı.

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi.

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz.

İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kar Yağışı, Konya, kar, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
Cevdet Akbal:Cimer e yazdım.vali belediye başkanı yetkililer nerede burada bizi soyup soğana çevirdiler.acil barınma ve gıda ihtiyacımız 23 den beri mahsur kaldık saat 14 20.en ucuz çay 4 en ucuz çorba 20 TL Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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