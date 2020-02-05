Konya Tarımının Bugünü ve Geleceği Bakanlıktaki Toplantıda Konuşuldu

05.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:27

Toplantıda, Konya tarım ve hayvancılığının bugünü ve geleceği konuşuldu. Milletvekili Halil Etyemez, çiftçilerin sorun ve talepleriyle ilgili raporu Bakan Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Konya tarım ve hayvancılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan toplantıda ele alındı. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'in öncülüğünde bir araya gelen AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan, İl Başkanlığı Tarım Komisyonu ve Konya'daki üretici birlikleri, odalar ve kooperatiflerden oluşan tarım platformu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantıda buluştu. Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve bakanlığa bağlı kurumların yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda, Konya tarım ve hayvancılığında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla daha önce yapılan toplantılarda belirledikleri sorun ve taleplerin yer aldığı raporu Bakan Bekir Pakdemirli'ye iletti. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Halil Etyemez, tarım ve hayvancılığın merkezi olan Konya'yı daha ileriye taşımak, çiftçilerin daha kaliteli ve sorunsuz üretim yapması için çalıştıklarını söyledi.

HEDEF DIŞ HAVZALARDAN SU GETİRMEK

Toplantıda enerji, tarımsal kredi borçları, münavebe, arazi toplulaştırması, tarımsal ve hayvansal destekler, kaba yem, yumurta üretimi gibi birçok alanda değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Milletvekili Etyemez, özellikle tarımsal sulama üzerine durduklarının altını çizdi. Konya bölgesinin en büyük sorunlarından birisinin suyun yetersizliği olduğunu vurgulayan Halil Etyemez, "Son 17 yılda Konya'mıza 20 adet baraj, 29 adet gölet, 70 adet sulama tesisi, 140 adet taşkın koruma tesisi kazandırdık. Asırlık Rüya Mavi Tünel'i tamamladık. 796 bin 440 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 650 milyon lira tarımsal gelir artışı sağladık. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Konya'mızın daha fazla suya ihtiyacı var. Dış havzalardan Konya'mıza yer üstü suyu getirmek için çalışıyoruz. Irmak ve derelerin kışın boşa akan sularını oluşturulacak göletlerde biriktirerek, yazın Konyalı üreticilerimizin kullanımına sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin desteğiyle güzel projelere imza atacağız." dedi.

GEREKEN YAPILACAK

Raporu inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, popülist politikalardan uzak durarak her zaman çiftçilerin üretimini arttırıcı, kaliteli üretim yapmasını sağlayıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Konya'yı ve tarımını yakından bildiğini ve Konya'nın kendileri için önemli olduğunu belirten Bakan Bekir Pakdemirli, Konya'ya dış havzalardan su getirmenin üzerinde önemle durduklarını, gerekli istişare ve çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Bugüne kadar daima çiftçilerin yanında olduklarını, bundan sonra da yanlarında yer almaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, hiçbir kimseyi mağdur etmeyeceklerini vurguladı. Pakdemirli, iletilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Bültenler